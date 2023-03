Eddig bírta Ördög Nóra

Ördög Nóra és a stáb már javában forgatja az Ázsia Expresszet, amitől a nézők nagyon sokat várnak. Minden bizonnyal egy rendívül izgalmas évad elé nézünk, ez pedig már a szereplőválogatásból is kiderült. A műsorvezető idén is Ördög Nóra, aki nagyon nagy fába vágta a fejszéjét. Emiatt ugyanis hosszú időre a világ másik felére, Mexikóba kellett utaznia, ami azt is jelenti, hogy hátrahagyta gyerekeit és férjét. Ez a döntés mindenkinek sok nehézséget okozott: szenved a műsorvezető, mert hiányoznak neki a gyerekek, és persze a kicsik is nagyon letörtek, amiért nincs mellettük az anyjuk.

Ördög Nóra nagyon ragaszkodik gyerekeihez. Fotó: gordoneszter@gmail.com

Ahogyan a Bors már korábban megírta, Ördög Nóra úgy döntött, nem bírja tovább nélkülük. Jelezte férjének, hogy azonnal üljenek fel egy repülőre, és utazzanak Mexikóba, mert muszáj velük találkoznia. Ennek Nánási Pál eleget is tett. A műsorvezető egyébként már mindenkinek elújságolta, hogy érkeznek a gyermekei, ugyanis a szálloda egyik dolgozója is örömmel mondta, hogy már nagyon várja, hogy megismerje a gyerekeket.

Ördög Nóra egyébként három fontos tanulságot vont le az utóbbi másfél hétből:

Eddig bírja ki a gyermekei nélkül (erre azonban már érkezik a megoldás) A biztonságot értékelni kell, mert nem mindenhol evidens. Soha nem mondták még ilyen sokan rá, hogy csúnya smink nélkül.

A gyerekek és Nánási Pál már bejelentkeztek a repülőtérről, így hamarosan újra egyesül a család.