Ördög Nóra vallomása: egy idő után kínzó lenne a gyerekeim hiánya

Március 21-én útnak indult a TV2 Ázsia Expressz – Felfedezzük Amerikát stábja. Csakúgy, mint a versenyző párosoknak, Ördög Nóri számára is óriási kalandot jelent az Ázsia Expressz. Bár most két hétig nem találkozhat a családjával, de hamarosan férje és gyermekei is követik őt a távoli Mexikóban.

Maximum ennyi időt bír el a mi kis családi egyensúlyunk, de ennél hosszabbra nem is szeretném nyújtani.

„Megvan már a rutinunk, tavaly még izgultam, miképp fogjuk kezelni a külön töltött időt, de megnyugtatott az a tudat, hogy a gyerekek az apukájukkal jó kezekben voltak. Nem éltem meg rosszul, és tudtam saját magamra koncentrálni. Rendkívül húzós egy-egy forgatási etap, mégis eggyel pihentetőbb volt egyedül lenni, mint amikor ők is itt vannak. Olyankor folyamatosan körülöttük jár az eszem, mi lehet velük. Miközben egy idő után kínzó lenne a gyerekeim hiánya. Nem is vállalnám úgy, hogy az egész kint töltött időt nélkülük töltsem. Most is az előnyét próbálom előtérbe helyezni, talán a különböző elmaradt munkaügyekkel utolérem magam” – nyilatkozta a Ripostnak a műsorvezető.

Nóri teljes nyugalommal tud dolgozni, mert tudja: férjével a legjobb kezekben vannak gyermekeik Fotó: Móricz István

A külön töltött idő kemény erőpróba családja számára

A stáb négy-öt naponta tart egy-egy pihenőnapot, ilyenkor használják ki a szabadidejüket a közös programok szervezésére. De míg ő már megkezdte a munkát, teljes nyugalomban dolgozhat, mert tudja, hogy a gyermekei a legjobb kezekben vannak.

A nagyszülői segítség mellett kiépítettünk magunknak egy kis szociális hálót a Nánási Fotóstúdión belül, amire a második otthonunkként tekintünk. Iskola után gyakran ott szokott összegyűlni a család, és míg a férjem befejezi a munkát, a kolléganője, Gizuska tud rájuk figyelni.

„Most, míg nem vagyok otthon, ő segít be Palkónak, hogy minden jól menjen” – mondta a lapnak Nóri, aki azt is elárulta, az Ázsia Expressz pont egy olyan feladat, ami közel áll a szívéhez.

„Sok szempontból az egyik legizgalmasabb vállalkozása a műsorvezetői életemnek, egy óriási kaland. Fantasztikus helyekre jutok el, és izgalmas kihívás elé állít bennünket a családi életünk összeszervezésében is. Szerencsére nagyon szeret mindenki utazni, és hálás vagyok a TV2-nek, amiért meg tudtuk most is úgy szervezni, hogy nem kell sok időt külön töltenem a szeretteimtől. Ha nem tudnánk valamilyen módon megoldani, valószínűleg nem én lennék az Ázsia Expressz háziasszonya. Ez egy kemény erőpróba mindannyiunknak, de amikor a nap végén együtt tudunk lenni, az mindennél többet jelent” – mesélte.

Két hétnél több időt még nem töltött külön gyermekeitől Fotó: TV2

A mínuszból repült a forróságba

A Ripostnak azt is elárulta, most különösen alakult az indulása, ugyanis múlt héten fejezték be a Séfek Séfe ötödik évadának forgatását, a hétvégét pedig Finnországban töltötte egy téli vezetéstechnikai programon. A hidegből hirtelen a nagy forróságba utazott, de szerencsére nem viselte meg az óriási hőmérséklet-különbség.

„Valószínűleg ez egy olyan történet lesz, amit majd az unokáimnak is mesélni fogok. Sokat segített a rettenetesen hosszú repülőút, ezért nem volt túl sarkos a kontraszt, most pedig már a világ legtermészetesebb dolga, hogy kis papucsban állok itt Mexikóban. Könnyen akklimatizálódom a körülményekhez, inkább kalandként éltem meg, mint nehézségnek” – fűzte hozzá a műsorvezető.