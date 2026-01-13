Rondán: Ördög Nóri és Nánási Pál meglepő szelfije mindent visz
Sapka, napszemüveg, mosoly. Ördög Nóri és Nánási Pál újra egy képen.
Nyílt titok: a TV2 csinos műsorvezetője és fotóművész férje nagyon szeret utazni. Ördög Nóri és Nánási Pál most éppen Spanyolországban, azon belül is Málaga tartományba jutott el, ahol egy különleges nevű településen szelfizett.
Sapka, napszemüveg, mosoly: Ördög Nóri és férje le sem tagadhatná, hogy egy párt alkot!
Ördög Nórin piros, Nánási Pál fején kék sapka feszül, mindketten napszemüvegben pózolnak. S hogy hol? Rondán! A spanyol városról azt írja a Wikipédia: „A hasonló magyar szóra emlékeztető nevének ellenére az ország és egyben a világ egyik legszebb települése.”
Nánási Pál viccesen ezt írt a akép mellé az Instagram-oldalán:
Sapkásiék Rondán
Egy rajongó frappánsan megjegyezte:
„Ronda, de szép! Nagy kedvencem!”
Íme a szelfi!
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre