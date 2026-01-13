RETRO RÁDIÓ

Rondán: Ördög Nóri és Nánási Pál meglepő szelfije mindent visz

Sapka, napszemüveg, mosoly. Ördög Nóri és Nánási Pál újra egy képen.

Szerző: B.P.
Létrehozva: 2026.01.13. 16:00
Ördög Nóri nánási pál Spanyolország

Nyílt titok: a TV2 csinos műsorvezetője és fotóművész férje nagyon szeret utazni. Ördög Nóri és Nánási Pál most éppen Spanyolországban, azon belül is Málaga tartományba jutott el, ahol egy különleges nevű településen szelfizett.

Ördög Nóri és Nánási Pál meglepő helyen szelfizett
Ördög Nóri és Nánási Pál meglepő helyen szelfizett

Sapka, napszemüveg, mosoly: Ördög Nóri és férje le sem tagadhatná, hogy egy párt alkot!

Ördög Nórin piros, Nánási Pál fején kék sapka feszül, mindketten napszemüvegben pózolnak. S hogy hol? Rondán! A spanyol városról azt írja a Wikipédia: „A hasonló magyar szóra emlékeztető nevének ellenére az ország és egyben a világ egyik legszebb települése.”
Nánási Pál viccesen ezt írt a akép mellé az Instagram-oldalán:

Sapkásiék Rondán

Egy rajongó frappánsan megjegyezte: 

„Ronda, de szép! Nagy kedvencem!”

Íme a szelfi!

 

