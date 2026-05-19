Időjárás: ekkor térhet vissza a kora nyárias meleg

A meteorológusok elárult, hogy mikor fog visszaérkezni a nyárias meleg. A következő napok időjárása ez hozza el számunkra.

Napos időjárás érkezik

Kedd: Többórás napsütésre számíthatunk gomolyfelhőkkel. Elszórtan (főleg DNy-on és ÉK-en) zápor előfordulhat. 21 fok köré melegszik a levegő. Gyenge marad az északi szél.

Szerda: Ragyogó napsütés várható kevés gomolyfelhővel. Inkább csak az Alpokalján fordulhat elő zápor. Az ÉNy-i szél megerősödik. 20 és 25 fok közötti kellemes hőmérséklet ígérkezik.

Csütörtök: Továbbra is sok napsütés valószínű, főleg délután gomolyfelhőkkel, de csapadékra kicsi az esély. Élénk marad a légmozgás. 24 fok köré erősödik a nappali felmelegedés.

Péntek: Folytatódik a napos, gomolyfelhős időjárás. Csak néhol fordul elő csapadék. Már 21 és 27 fok között mozoghat a hőmérséklet délután - írja a Köpönyeg.

Szombat: Kellemes májusi időre van kilátás sok napsütéssel, délután gomolyfelhőkkel. Továbbra is kicsi az esély záporra. 25 fok köré melegszik a levegő.