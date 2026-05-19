Időjárás: ekkor térhet vissza a kora nyárias meleg

Erősödik a nap. A következő napokban egyre több napsütéses órával örvendeztet meg minket az időjárás.

Szerző: K. C.
Létrehozva: 2026.05.19. 06:40
A meteorológusok elárult, hogy mikor fog visszaérkezni a nyárias meleg. A következő napok időjárása ez hozza el számunkra. 

Napos időjárás érkezik / Fotó: Pexels (illusztráció!)

Kedd: Többórás napsütésre számíthatunk gomolyfelhőkkel. Elszórtan (főleg DNy-on és ÉK-en) zápor előfordulhat. 21 fok köré melegszik a levegő. Gyenge marad az északi szél.

Szerda: Ragyogó napsütés várható kevés gomolyfelhővel. Inkább csak az Alpokalján fordulhat elő zápor. Az ÉNy-i szél megerősödik. 20 és 25 fok közötti kellemes hőmérséklet ígérkezik.

Csütörtök: Továbbra is sok napsütés valószínű, főleg délután gomolyfelhőkkel, de csapadékra kicsi az esély. Élénk marad a légmozgás. 24 fok köré erősödik a nappali felmelegedés.

Péntek: Folytatódik a napos, gomolyfelhős időjárás. Csak néhol fordul elő csapadék. Már 21 és 27 fok között mozoghat a hőmérséklet délután - írja a Köpönyeg.

Szombat: Kellemes májusi időre van kilátás sok napsütéssel, délután gomolyfelhőkkel. Továbbra is kicsi az esély záporra. 25 fok köré melegszik a levegő.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
