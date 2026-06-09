Felismered? Így néz ki most a Házasság első látásra szexi szépsége, Horváth Enikő

Azonnal belopta magát a nézők szívébe a TV2 sikersorozata 2024 tavaszán. A Házasság első látásra című reality szereplői egy csapásra sztárok lettek, rengetegen drukkoltak a hat párnak, melyek közül Horváth Enikő és Kriston Peti alkotta a legfiatalabb házaspárt. Sokáig tökéletes választásnak tűntek a pszichológusok részéről, ám miután Dávid Petra férje, Kabai Andris megkörnyékezte a szépséget, súlyos sérülést szenvedett a házasság. Bár az évad végén a váláson túl adott még egy esélyt kettejüknek Kriston Peti, a két fiatal végül örökre búcsút intett egymásnak. Enikő külföldön vállalt munkát, majd Király Milán mellett találta meg a boldogságot. Közösségi oldalait privátra állította, így csak az ismerőseihez jutottak el a friss fotói, tartalmai. Ám most megtört a jég!

Két éve került reflektorfénybe Horváth Enikő a Házasság első látásra című reality révén. Most friss fotók kerültek ki róla az internetre (Fotó: tv2)

Horváth Enikő édesanyja friss fotókat osztott meg a Házasság első látásra sztárjáról

Enci anyukája, Réka többször is feltűnt a realityben, hasznos tanácsokkal látva el lánya akkori férjét. A hétvégén Balatonföldvárról posztolt, ahol a lányával élvezte a nyarat. Az anyuka több képet is közzétett a saját és lánya Facebook-oldalán Enikőről, aki – úgy tűnik – végérvényesen búcsút intett a műsorban megismert szőke fürtjeinek.

Horváth Enikő friss fotóit IDE kattintva tudod megtekinteni.