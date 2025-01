A Házasság első látásra sztárja új párjával költözött külföldre, hatalmas a szerelem

A Házasság első látásra Peti és Enci számára válással végződött, de úgy döntöttek, az ismerkedést folytatják, hogy kiderítsék, kialakulhat-e még a szerelem. Ez azonban nem sült el túl jól és a válás után külön utakon folytatták. Enikőre azóta viszont rátalált a szerelem a Love Island egykori szereplőjének személyében. Most pedig már Ausztriából jelentkeztek be együtt.

A Házasság első látásra Encije új párjával költözött külföldre / Fotó: TV2

A Házasság első látásra Encije és szerelme, Király Milán tegnap osztottak meg romantikus fotókat egy osztrák síparadicsomból. Az egykori feleség már hosszú ideje a vendéglátás területén dolgozik, a műsor forgatása után összetört szívvel ment külföldre, egy hajóra, de tavasszal ismét hazajött. A Házasság első látásra 1. évadának sztárja a Balatonon kapott munkát. Mint kiderült, hiába indult azzal az elhatározással Tihanyba, hogy látni sem akar férfiakat, már az első nap megismerte Milánt és szinte azonnal beleszeretett.

Nem felejtem el az első napot, amikor a rózsaszín kis bőröndömmel megérkeztem, és egy kedves fiatalember azonnal a segítségemre sietett. Nem tagadom, elsőre megvolt köztünk a kémia, elkezdtünk beszélgetni, a többi pedig már csak történelem. Jól érezzük magunkat együtt, tényleg rengeteg a közös bennünk

– mesélte akkor lapunknak.

Horváth Enikő párja, Király Milán mellett végre újra boldog / Fotó: Instagram

A Házasság első látásra Enikője külföldön dolgozik

A fiatal nő egy ideje már egy osztrák síparadicsomban dolgozik, ahova szerelme is vele tartott, és a fotók alapján nagyon boldognak tűnnek. Sőt, Enikő szeptemberben a Ripostnak azt is elárulta, hogy közösen tervezik a jövőjüket, igaz, akkor még a balatoni szezon végével Budapesten akartak összeköltözni. De talán a síszezon után ez is megvalósul majd, ha esetleg visszatérnek Ausztriából.