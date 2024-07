"Elsőre megvolt köztünk a kémia" - újra szerelmes a Házasság első látásra Enikője

Házasság első látásra - Talán még mindenki emlékszik erre a kísérletre, és arra is, hogy a szereplők közül bár sokan megtalálták a boldogságot, végül mindegyik frigy válással végződött. Ilyen volt Horváth Enikő házassága is Kriston Petivel, akivel bár nagy reményekkel futottak neki a közös életnek, végül zátonyra futott a kapcsolat. Enci akkor el is ment egy hajóra dolgozni, majd idén májusban újra lehorgonyzott kis hazánkban. Vagyis egészen pontosan a Balatonon...

Házasság első látásra: Enikőre rátalált a szerelem (Fotó: TV2)

Rátalált a szerelem a Házasság első látásra sztárjára

Enikő most ideiglenesen a Balatonra költözött, ugyanis Tihanyban vállalt munkát. Ám akkor még nem sejtette, hogy a magyar tenger nem csak a megélhetése miatt lesz fontos, hanem valaki a szívét is elrabolja majd időközben.

Most a Balatonon dolgozom, egészen pontosan Tihanyban egy Beach Clubban. Éttermi asszisztens vagyok, főként adminisztratív dolgokat csinálok. Nagyon szeretem, jól érzem magam itt, élvezem a munkámat

– kezdte lapunknak a csinos lány, aki elárulta azt is, hogy eddig csak a munkájára koncentrált. Tudatosan elzárkózott az ismerkedéstől, a legváratlanabb pillanatban azonban közbelépett a sors.

„Nekem a műsor után nem volt senkim, tudatosan elzárkóztam az ismerkedéstől. Ez a hajón is így volt. A Balatonra is pontosan ezzel a szemlélettel jöttem le, nem terveztem, csak átadtam magam az életnek. Meg is ismertem valakit...” - mondta sejtelmesen Enci, majd mesélt egy kicsit a titokzatos férfiról is.

„Most már több, mint egy hónapja dolgozom itt, de nem felejtem el az első napot, amikor a rózsaszín kis bőröndömmel megérkeztem, és egy kedves fiatalember azonnal a segítségemre sietett. Nem tagadom, elsőre megvolt köztünk a kémia, elkezdtünk beszélgetni, a többi pedig már csak történelem. Jól érezzük magunkat együtt, tényleg rengeteg a közös bennünk. Például ő is tevékenykedett a médiában, a Love Island című realityben szerepelt, és a TikTokon is vezet egy oldalt. Jelenleg viszont civil munkát végez, és nem szeretnénk kitenni a kapcsolatunkat a nyilvánosságnak, úgyhogy többet egyelőre nem szeretnék mondani róla” - fogalmazott Enikő, akinek a hangján is lehetett hallani, hogy most nagyon boldog, és úgy tűnik, révbe is ért az élete.