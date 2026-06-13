Orbán Viktor a Tisza luxizásáról: "Repkednek az ajándék BMW-k, a miniszter Maseratiban furikázik"

Orbán Viktor a szombati Fidesz kongresszuson megemlítette a Tisza pártban tetten érhető luxus életmódot, amely a vagyonnyilatkozatokból derült ki.

Fotó: Facebook/Orbán Viktor

Orbán Viktor kiemelte: "A mostani kirakatvizsgálatok, koncepciós eljárások, az erőszakosság és a magán uralkodni képtelen hatalmi önkény végül mind a javunkra válnak majd."