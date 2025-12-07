RETRO RÁDIÓ

Leesett a rajongók álla: hetekkel szülése után Lola ismét színpadra állt!

A sztáranyuka csak úgy ragyogott!

Szerző: Amy Mans
Létrehozva: 2025.12.07. 14:00
Újdonsült anyukaként is csak úgy ragyogott a szépséges Lola, akit alig pár héttel a kislánya születése után újra visszahívott a színpad, nem is akármilyen szerepben. Az Instagramon nemrég közzétett bejegyzésében jól látható, ahogy Lola egy elképesztő ruhakölteményben tündökölt, mialatt egy jótékonysági gálaest háziasszonyaként lépett ki ismét a reflektorfénybe.

alt=A szépséges Lola hetekkel kislánya születése után újra színpadra állt
A szépséges Lola néhány héttel a kislánya születése után újra színpadra állt / Fotó: Máté Kriszitán

Lola új szerepben állt a színpadra

Lola a meghitt, adventi fényekben csak úgy ragyogott a közösségi oldalán megosztott fotóin, a jelek szerint pedig nagyon élvezte, hogy ismét munkába állhat kilenc héttel a kislánya, Lenka születése után. Az énekesnő azt a megtisztelő szerepet kapta, hogy Harsányi Levente oldalán vezethette a jótékonysági eseményt. Lola a közösségi oldalán közzétett bejegyzésében őszintén bevallotta a követőinek, nagyon izgult amiatt, hogyan fog boldogulni a rá kiosztott szereppel, de a sorai alapján profi módon kezelte a benne bujkáló bizonytalanságot.

Kilenc héttel a kisbabánk születése után nem mondom, hogy nem gondolkodtam azon, vajon hogy fog menni ez a feladat, vajon mennyire tudok majd koncentrálni, egyáltalán hogyan fogom magam érezni a színpadon… De imádtam minden percét!

- árulta el Lola, akinek az őszinteségéért, és persze, a csodaszép fotóiért a rajongók teljesen odáig voltak: szívecskék és a támogató üzenetek csak úgy záporoztak a bájos énekesnő bejegyzése alá.

Lola legújabb Instagram-bejegyzése az alábbiakban megtekinthető!

 

 

 

