Lola megmutatta, hogy telik egy napja anyaként: minden lépését végigkövethetjük

Lola, aki korábban beszámolt az anyaság szépségeiről a Hot! magazinnak, most bemutatta, milyen egy teljes nap a kisbabával együtt. Az énekesnő elmondása szerint élete legszebb időszakát tölti és még mindig hihetetlen számára az érzés. A sportos anyuka alig várja, hogy visszatérjen az edzőterembe, mivel a terhesség alatt rendkívül hiányzott neki a mozgás.

Lola kislánya csupán hat hetes, de egy rendkívül nyugodt kisbaba (Fotó: Máté Kriszitán)

Egy újszülött gyermek mellett kevés idő jut az alvásra egy anyukánál, és ez Lolánál sincsen másképp.

A mai reggelem 4:30-kor kezdődött, de nem is bánom, mivel így több mindenre volt időm a mai napon. Persze a szokásos reggeli készülődés nagyban megváltozott, de így is találok időt magamra

– kezdte napi vlogját az énekesnő.

Lola terhessége alatt hiányolta alakját

Természetesen feljöttek rám a kilók, de a derekam hiányzott a legjobban. Nagyon szerettem vékony derekú ruhákat hordani, amiket egyértelműen nem tudtam viselni ebben az időszakban. Most viszont nagyon boldog vagyok, hogy végre ilyen ruhákat is fel tudok venni

– mesélte lapunknak az újdonsült anyuka.

Lola férje mindenben segít az újdonsült anyukának (Fotó: Facebook/Lola)

Az anyaságnak megvannak a hátrányai, amikkel Lola is szembesül.

Mondanám, hogy szeretek a hátsó ülésen utazni az autóban, de hazudnék, mivel nagyon nem bírom

– számolt be a nehézségéről az énekesnő.

Lola élete legboldogabb időszakát éli

„Alapvetően nagyon nyugodt, de persze ha valami nem tetszik neki, akkor azért van hangja” – árulta rel kislányáról nevetve Lola.

Sosem voltam olyan típus, aki sok időt tölt otthon, de most ezt az időszakot nagyon élvezem, és úgy érzem, ez életem legnyugodtabb, legszebb, de egyben legpörgősebb időszaka is. A kisbabám minden napomat bearanyozza; annyi örömöt és boldogságot ad, amennyit korábban el sem tudtam volna képzelni. Mindennap mesélek neki, emellett énekelek is. Már most látom, hogy a zene az ő életében is fontos lesz. Már most nézegeti és játszik a kis játékaival

– mesélte korábban a Hot magazinnak a sztáranyuka. Lola tehát nem is lehetne boldogabb gyermeke mellett. Az énekesnő még nem áll vissza a munka világába, viszont elmondása szerint tavasszal visszatérhet a képernyőkre.