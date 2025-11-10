Meghökkentő vallomás élő adásban: Lola nem akar még egy gyereket!
A gyönyörű énekesnő csodának éli meg, hogy édesanya lett, hiszen az orvosok nagyon kevés esélyt láttak arra, hogy valaha természetes úton gyermeke szülessen. Lola rajongással szereti szereti kislányát, ezért is megdöbbentő, ami most kiderült.
Áprilisban jelentette be a Szerencseszombat korábbi műsorvezetője, hogy várandós és hogy első gyermeke kislány lesz. Lola, azaz Korsós Judit a nagy bejelentés után pár héttel, gömbölyödő pocakkal boldogan kimondta az igent élete szerelmének, hogy már házasokként legyenek szülők. Az énekesnő régi álma vált valóra október elsején, amikor először kezébe vehette első gyermekét.
Lola gyermeke szépen fejlődik
Szinte napra pontosan hathetes már a sztáranyuka kislánya, akinek a nagyon különleges nevet választottak. Lola bár eleinte úgy érezte, fia fog születni, de azért a biztonság kedvéért kislány neveket is nézegettek párjával. Amikor meglátta az énekesnő a Lenka nevet, rögtön kiválasztotta.
„Az első egy-két hét olyan volt, hogy reggel benéztem a kiságyba, hogy úristen, gyerekünk van, hihetetlen volt az egész” – mesélte mosolyogva Lola az anyaságról a Mokka kamerája előtt.
Persze vannak nehézségek, vannak időszakok, amikor sírok, nem akarom azt mondani, hogy mindig minden jó. De valahol igazából olyan, mintha mindig ezt csináltam volna. Sokat olvasgattam a témában, hogy a gyermekágyas időszak az pokol, a szülés a könnyebb. Nekem fordítva volt, a szülés volt nagyon-nagyon nehéz, ez az időszak pedig nagyon jó!
Nem akar több gyereket
Az újdonsült édesanya büszkén mesélte, hogy a harmadik héttől kislánya jól alszik, nagyon élvezi ezt a nyugalmas, lelassult életet. A 37 éves énekesnőt arról is kérdezték, hogy tervben van-e már a következő gyerkőc, határozott volt a válasza.
Nem! Én valahogy mindig úgy képzeltem el magam, majd amikor párom lett, magunkat is úgy képzeltem el, hogy egygyermekesek leszünk! Az orvosom mondta, hogy vár minket a második babával is, mert mindenki meggondolja magát ebben a kérdésben. De nekünk ez most annyira új helyzet, amit egyébként nagyon nagy százalékban élvezünk, hogy ki gondol második babára? Aztán persze ki tudja, minden meglehet!
