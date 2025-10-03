RETRO RÁDIÓ

Vilmos herceg: „Nem félek tőle”

Fontos témáról kérdezték III. Károly nagyobbik fiát. Vilmos herceg őszintén reagált.

Vilmos herceg – több hónap hallgatás után – hivatalosan is megszólalt az öccséről. Harry herceggel évek óta nem találkoztak, és a kapcsolatuk továbbra sem javul.

Vilmos herceg végre megemlítette Harry herceget
Vilmos herceg végre megemlítette Harry herceget Fotó: Max Mumby/Indigo/Getty Images

Bár Harry legutóbbi Egyesült Királyságban tett látogatása során találkozott édesapjával, III. Károly királlyal, a walesi herceggel, Vilmos herceggel nem került kapcsolatba. 

A testvérek viszonya akkor romlott meg igazán, amikor a sussexi pár 2022-es Netflix-dokumentumsorozatukban azt állította, hogy hazugságokkal védték meg Vilmost, miközben Meghant a farkasok elé lökték.

A sorozatban Harry azzal is megvádolta Vilmos herceg stábját, hogy hazugságokat terjesztenek, és történeteket szivárogtatnak ki róluk a sajtónak.

Később Harry elmondta, hogy szerinte nem teregette ki a családi szennyest:

Nem hiszem, hogy kiteregettem volna a koszos szennyest. Nehéz üzenet volt, de a lehető legjobban igyekeztem elmondani. Tiszta a lelkiismeretem.

Vilmos herceg nagy dolgokra készül

Most, egy új beszélgetésben Eugene Levyvel, a The Reluctant Traveller című műsorban, Vilmos herceg hosszú idő után először említette meg testvérét, Harryt. Amikor Levy azt kérdezte tőle, vajon a fia lehet-e egy nap király, a herceg így válaszolt:

Sok mindent figyelembe kell venni ezzel kapcsolatban. Természetesen egy olyan világot szeretnék teremteni, amelyben a fiam büszke lehet arra, amit csinálunk, egy olyan világot és munkát, ami valóban jobbá teszi az emberek életét. Ezzel a gondolattal együtt remélem, hogy nem térünk vissza azokhoz a múltbeli gyakorlatokhoz, amelyek között Harryvel felnőttünk. Minden tőlem telhetőt megteszek, hogy ebbe ne sodródjunk vissza.

Amikor Eugene Levy a monarchia esetleges új irányáról kérdezte, Vilmos határozottan válaszolt.

„Azt hiszem, nyugodtan kijelenthetem, hogy változást tervezek. Végleges változás. Elfogadom és élvezem a változást – nem félek tőle. Izgalommal tölt el a gondolat, hogy változást hozhatok. Nem túl radikális változást, hanem olyan változásokat, amelyekről azt hiszem, hogy meg kell történniük” idézi szavait a Mirror.

 

