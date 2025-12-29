A Házasság első látásra sztárja pokoli karácsonyon van túl
Nem várt fejlemények árnyékolták be Tigyi Kármen karácsonyát. A Házasság első látásra sztárja, többek között, csúnyán lebetegedett.
Pokoli karácsonyon van túl Tigyi Kármen: az ünnepi időszak nem a feltöltődésről szólt számára, sokkal inkább arról, hogy végre megengedjen magának egy kis pihenést az állandó edzések és diéták után. A Házasság első látásra sztárja, azonban nemcsak a megszokott napi rutinból esett ki, hanem úgy tűnik, a szervezete is jelzett, hiszen az edzések újrakezdése előtt egy betegséggel is meg kellett küzdenie. Bár a karácsonyi időszak alaposan kizökkentette, Kármen elszántan próbál visszatérni a megszokott kerékvágásba.
A Házasság első látásra sztárja a legrosszabbkor betegedett le
„Most, hogy lement a karácsony… pihentem, nem edzettem, a hasam szétcsaptam” – írta őszintén Kármen, majd hozzátette, hogy még sikerült megfáznia is, pont, amikor újra belevágott volna a kemény munkába:
Holnap kezdődnek az edzések, erre nem megfáztam, de sebaj, holnaptól ismét sarkosság és csak reménykedem abban, hogy nem leszek betegebb...
– fogalmazott a Házasság első látásra sztárja. Tigyi Kármen azt is fontosnak tartotta hangsúlyozni, hogy az ünnepi időszak után senkinek sem kellene bűntudatot éreznie a mérlegen látott számok miatt: „Senkinek ne legyen bűntudata karácsony után. Lehet a mérleg kicsit sokat mutathat, de mindenki nyugodjon meg, annak nagy része csak víz” – üzente követőinek.
Sokat bántották az alakja miatt
A sportoló neve nem először kerül a figyelem középpontjába az alakja miatt. Korábban több kommentelő is furcsállta, hogy a képernyőn nem ugyanabban a formában láthatták, mint a fitneszversenyeken, ahol rendszerint elképesztő állapotban áll színpadra. Kármen ezekre a megjegyzésekre a Borsnak reagált, és világossá tette, hogy a versenyzés egészen más testi állapotot kíván meg: „Saját magamat visszanézve, azért láthattak kicsit teltebbnek a nézők, mert a versenyzés miatt híznom kellett pár kilót” – magyarázta.
A háttérben azonban komoly árat fizetett a látványos formáért: „A sok diéta felborította a hormonháztartásomat, és a regeneráció része a hízás is” – mondta, hangsúlyozva, hogy ez a folyamat elkerülhetetlen volt ahhoz, hogy a szervezete helyreálljon. Kármen szerint sokan nem látják, mennyi munka, lemondás és testi áldozat áll egy-egy versenyforma mögött, és azt sem, hogy a regeneráció legalább annyira fontos, mint maga az edzés.
Remélhetőleg harmar meggyógyul...
Visszatekintve a karácsonyi időszakra, Kármen számára egyértelművé vált, hogy a tökéletlen karácsony és a betegség nem megtörték, hanem inkább figyelmeztették. A kényszerű leállás, a kihagyott edzések és a megfázás után most újra a fegyelem felé fordul, miközben már pontosan tudja, hol húzódnak a teste határai. A nehéz karácsony tehát nem egy végpont volt számára, hanem egy átmeneti állapot – épp úgy, ahogy az alakja és a betegsége is –, amelyből megerősödve igyekszik továbblépni.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre