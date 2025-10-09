Így sikerült megszabadítani a Corvin közben egy házat a drogosoktól két hónap alatt

A Corvin köz 4. szám alatti társasház nyár végén kereste meg a biztonsági szakembereket: a lakók már elviselhetetlennek érezték, hogy drogosok és zavaró alakok lepték el az épületet. Több lakás albérletbe került, és a tulajdonosok nem mindig nézték meg, kik költöznek be. A következmény gyorsan látszott: megnőtt a rongálás, a kábítószer-használat, a zaj és a félelem. Sokan már este sem mertek lemenni a lépcsőházba.

A Corvin közben sok a drogos (illusztráció) Fotó: Jászai Csaba / MTI

A társasház közös képviselője szakmai segítséget kért a problémás lakók kiszorítására. Mint kiderült, az ilyen helyzetekben a rendőrség csak akkor tud fellépni, ha bűncselekmény történik, a tulajdonosok pedig sokszor tehetetlenek vagy közönyösek.

Megtudtuk: szeptemberben a társasházban elindították a VideoPro távfelügyeleti szolgáltatást. A diszpécserközpont éjjel-nappal figyelte a kamerarendszert, különös tekintettel a ház hátsó bejáratára és a lépcsőházra, ahol a drogosok gyakran megjelentek. A gyanús viselkedésű, kábult, földön fekvő személyeket a diszpécserek azonnal kiszűrték, és helyszínre irányították a járőrszolgálatot.

Az esettanulmányban leírták, hogy a járőr minden esetben figyelmeztette a gyanús személyeket, és határozott fellépésével elérte, hogy elhagyják az épületet. Mivel a tapasztalatok szerint ezek az emberek másnap vagy néhány napon belül visszatérnek, a megfigyelés folyamatos maradt. Többszöri beavatkozás után végül sikerült elérni, hogy a drogos társaság ne térjen vissza. Amikor egy nagyobb csoport gyűlt össze, a diszpécser a rendőrséget is riasztotta. Ennek eredményeként eljárás indult a társasház egyik bérlője ellen, aki drogot terjesztett, az illető azóta elköltözött vagy letartóztatásba került.

A Corvin közi társasház problémája nem egyedi

Józsefvárosban az utóbbi időben egyre gyakoribb, hogy drogosok foglalják el a társasházak közös tereit: lépcsőházakat, kapualjakat. A Stáhly utcában például botrányos módon berúgták a ház bejárati kapuját, de olyan is előfordult, hogy gyanús személyek földön fekve tartózkodtak a lépcsőházban. Sok lakó már nappal sem meri használni a közös lépcsőket, mert fél, hogy találkozik velük. Az egyik Illés utcai házban rendszeres a rongálás, ismeretlen anyagok, sörösdobozok, emberi ürülék és használt tűk “díszítik” az épületrészeket. Egy társasház közös képviselője elmondta korábban , hogy idén már 27 alkalommal kellett zárat cserélni, annyira gyakoriak a betörések, ajtórugdosások . A lakók belefáradtak a folytonos rettegésbe, mert úgy érzik, saját otthonuk sem biztonságos többet és az önkormányzat nem segít neki, magukra hagyta őket a problémával.