Már elérhető az ÉletMentő alkalmazás legújabb verziója: mutatjuk az újdonságokat!

Az Országos Mentőszolgálat elérhetővé tette az ÉletMentő alkalmazás legújabb verzióját, amelynek célja, hogy gyorsabbá és egyszerűbbé tegye a segélyhívást a bajbajutottak számára. Ezek a funkciók változtak az appban.

Megújult az ÉletMentő applikácó. Ezek az új funkciói Fotó: BUS CSABA/Mediaworks

Mi is az az ÉletMentő applikáció?

Az alkalmazást még 2020-ban indította el a Vodafone Magyarország Alapítvány és az Országos Mentőszolgálat azzal a céllal, hogy megkönnyítsék a segélyhívást és a mentésirányítók munkáját. Az alkalmazásban az előre megadott egészségügyi adatok (kor, betegség, szedett gyógyszerek), valamint a hívást indító tartózkodási helye a segélykérő gomb megnyomásakor azonnal láthatóvá válnak a mentésirányítók számára, így a segélykérés ideje jelentősen lerövidülhet. Ráadásul az is tud így mentőt hívni magához, aki valami miatt nem tud beszélni, vagy csak annyi ereje maradt, hogy egyetlen gombot megnyomjon.

Kinek érdemes letöltenie? Gyakorlatilag bárkinek, de főleg azoknak, akiknek van valamilyen alapbetegsége vagy rendszeresen szednek valamilyen gyógyszert. Emellett az egyedül élőknek is nyújthat egyfajta biztonságérzetet, hogy egy rosszullét esetén elég egyetlen gomb lenyomásához elegendő energiát összegyűjteni.

Milyen funkciói vannak az alkalmazásnak?

Az ÉletMentő alkalmazás a segélyhívó funkció mellett olyan hasznos információkat is tartalmaz mint például, hogy hol van a legközelebbi

kórház

gyógyszertár

vagy defibrillátor.

Emellett az Elsősegély menüpont alatt található interaktív útmutatók segítséget nyújtanak a felhasználóknak abban, hogy a mentők kiérkezéséig elkezdhessék az ellátást és a legfontosabb életmentő lépéseket. A leírások témakörönként (például eszméletlenség, félrenyelés, vérzés, sérülés) szemléltetik az alapvető elsősegélynyújtási teendőket. A folyamatosan fejlesztett alkalmazás a korábbi években push üzenetek küldésével, chatbot funkcióval és az új ügyeleti rendszer infógombokkal is kibővült.

Milyen újdonságok érkeztek most az ÉletMentő alkalmazásba?

Az Országos Mentőszolgálat szerint a legújabb frissítés tartalma a következő:

riasztáskor hangos értesítés, még akkor is, ha a telefon néma üzemmódban van,

a helyzetmeghatározás menüpontban mostantól az ügyeleti pontok is elérhetőek ,

, mentális betegségek rögzítése a profilban,

gyorsabban betöltődő térkép,

külső hivatkozások mostantól az alkalmazásban nyílnak meg,

kisebb hibajavítások is történtek a stabilabb működés érdekében.

Hol tölthető le az applikáció?

Az ingyenesen elérhető alkalmazás IOS-re itt, Androidra pedig itt tölthető le.