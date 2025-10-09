Már elérhető az ÉletMentő alkalmazás legújabb verziója: mutatjuk az újdonságokat!

Gyorsabbá és egyszerűbbé vált a segélyhívás a bajbajutottak számára. Megújult ugyanis a 2020 óta elérhető ÉletMentő alkalmazás. Mutatjuk az újdonságokat és azt is, mit érdemes tudni az applikációról!
Az Országos Mentőszolgálat elérhetővé tette az ÉletMentő alkalmazás legújabb verzióját, amelynek célja, hogy gyorsabbá és egyszerűbbé tegye a segélyhívást a bajbajutottak számára. Ezek a funkciók változtak az appban.
Az alkalmazást még 2020-ban indította el a Vodafone Magyarország Alapítvány és az Országos Mentőszolgálat azzal a céllal, hogy megkönnyítsék a segélyhívást és a mentésirányítók munkáját. Az alkalmazásban az előre megadott egészségügyi adatok (kor, betegség, szedett gyógyszerek), valamint a hívást indító tartózkodási helye a segélykérő gomb megnyomásakor azonnal láthatóvá válnak a mentésirányítók számára, így a segélykérés ideje jelentősen lerövidülhet. Ráadásul az is tud így mentőt hívni magához, aki valami miatt nem tud beszélni, vagy csak annyi ereje maradt, hogy egyetlen gombot megnyomjon.
Kinek érdemes letöltenie?
Gyakorlatilag bárkinek, de főleg azoknak, akiknek van valamilyen alapbetegsége vagy rendszeresen szednek valamilyen gyógyszert. Emellett az egyedül élőknek is nyújthat egyfajta biztonságérzetet, hogy egy rosszullét esetén elég egyetlen gomb lenyomásához elegendő energiát összegyűjteni.
Az ÉletMentő alkalmazás a segélyhívó funkció mellett olyan hasznos információkat is tartalmaz mint például, hogy hol van a legközelebbi
Emellett az Elsősegély menüpont alatt található interaktív útmutatók segítséget nyújtanak a felhasználóknak abban, hogy a mentők kiérkezéséig elkezdhessék az ellátást és a legfontosabb életmentő lépéseket. A leírások témakörönként (például eszméletlenség, félrenyelés, vérzés, sérülés) szemléltetik az alapvető elsősegélynyújtási teendőket. A folyamatosan fejlesztett alkalmazás a korábbi években push üzenetek küldésével, chatbot funkcióval és az új ügyeleti rendszer infógombokkal is kibővült.
Az Országos Mentőszolgálat szerint a legújabb frissítés tartalma a következő:
Az ingyenesen elérhető alkalmazás IOS-re itt, Androidra pedig itt tölthető le.
Külföldi országban is használható az alkalmazás
Az applikáció Csehországban, Szlovákiában és Ausztriában is használható. Az alkalmazáson keresztül leadott segélyhívás az ottani mentőszolgálatokra fut be. Hasonló módon a cseh, szlovák vagy osztrák alkalmazást letöltő turisták is tudnak Magyarország területén segítséget hívni az applikáción keresztül.
