Szenzációs bejelentést tettek a mentők: ez sokaknak nagy segítség lehet

Közösségi oldalán tette közzé az Országos Mentőszolgálat, hogy a híres applikációjuk, amivel sokkal gyorsabbá vált a segélyhívás a bajba jutottak számára, frissült.

Pár évvel ezelőtt megjelent az életmentő applikáció, mellyel egy gombnyomásra lehet értesíteni a mentőket. Ezzel nem csak az emberek, de a mentők munkáját is nagyban megkönnyítették. Most vadiúj frissítésekkel álltak elő, amellyel még hatékonyabbá tették a segélyhívó alkalmazás felületét.

„Az applikációban megadhatóak a fontos egészségügyi adatok (például ismert betegség, gyógyszerallergia, rendszeresen szedett gyógyszerek), amelyek segélyhívás során automatikusan megjelennek a mentésirányítók képernyőjén, ezzel pedig nagymértékben segítik az ellátás folyamatát” - írta ismertető ül az oldal.

Az applikáció már elérhető IOS és Android készülékeken, egy segélyhívás során pontos tartózkodási koordinátákat is felismer a rendszer. A mentők kiérkezéséig pedig segítenek a hívó félnek az életmentés megkezdésében is.