Szenzációs bejelentést tettek a mentők: ez sokaknak nagy segítség lehet

A közösségi oldalukon tudatták a hírt.

Szerző: Alexa
Létrehozva: 2025.10.08. 10:45
Országos Mentőszolgálat applikáció életmentő alkalmazás

Közösségi oldalán tette közzé az Országos Mentőszolgálat, hogy a híres applikációjuk, amivel sokkal gyorsabbá vált a segélyhívás a bajba jutottak számára, frissült.

életmentő alkalmazás
Már elérhető az életmentő alkalmazás új verziója Fotó: Gé

Már elérhető az életmentő alkalmazás új verziója

Pár évvel ezelőtt megjelent az életmentő applikáció, mellyel egy gombnyomásra lehet értesíteni a mentőket. Ezzel nem csak az emberek, de a mentők munkáját is nagyban megkönnyítették. Most vadiúj frissítésekkel álltak elő, amellyel még hatékonyabbá tették a segélyhívó alkalmazás felületét. 

„Az applikációban megadhatóak a fontos egészségügyi adatok (például ismert betegség, gyógyszerallergia, rendszeresen szedett gyógyszerek), amelyek segélyhívás során automatikusan megjelennek a mentésirányítók képernyőjén, ezzel pedig nagymértékben segítik az ellátás folyamatát” - írta ismertető ül az oldal.

Az applikáció már elérhető IOS és Android készülékeken, egy segélyhívás során pontos tartózkodási koordinátákat is felismer a rendszer. A mentők kiérkezéséig pedig segítenek a hívó félnek az életmentés megkezdésében is.

A legújabb frissítés tartalma:

  • riasztáskor hangos értesítés, még akkor is, ha a telefon „néma üzemmódban” van 
  • a helyzetmeghatározás menüpontban mostantól az ügyeleti pontok is elérhetőek
  • mentális betegségek rögzítése a profilban
  • gyorsabban betöltődő térkép
  • külső hivatkozások mostantól az alkalmazásban nyílnak meg
  • kisebb hibajavítások a stabilabb működés érdekében

 

