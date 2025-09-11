„Ha ő nincs ott… ma már nem lenne velünk” – másodpercek alatt mentett meg egy fuldokló gyereket a rendőr

Egy texasi rendőrtisztet hősként ünnepelnek, amiért segített megmenteni egy fuldokló kisgyermek életét, mindössze néhány másodperccel azután, hogy a szülők felhívták a segélyhívót.

A rendőrtiszt gyors reakciójának köszönhetően megmenekült egy gyermek élete

Képünk illusztráció/Fotó: Scott Rodgerson/unsplash.com

A 2 éves Adelaide Walker, becenevén Addy egy apró műanyag játékkal játszott, amikor azt véletlenül lenyelte. Édesanyja, Daisy először csak azt vette észre, hogy a kislány zihál, de nem rögtön esett le neki, hogy Addy valójában fuldoklik.

Sosem gondoltam volna, hogy az a játék lesz az, amit az ágyba is magával visz, vagy amit ébredés után rögtön keres

– magyarázta.

Daisy megpróbálta a Heimlich-fogást, de sikertelenül. Ezután férjével együtt hívták fel a segélyhívót, miközben az utca végén található sürgősségi rendelőbe rohantak.

A rendelő azonban zárva volt. Szerencséjükre megérkezett Michael Lazarine őrmester a lindale-i rendőrségtől, mindössze 23 másodperccel a segélyhívás után.

Elég gyorsan rájöttem, hogy más a helyzet, mert ő kisebb, és nem lehet egyszerűen alkalmazni a szokásos Heimlich-fogást, amit a kiképzésen tanítanak

– idézte fel Lazarine.

A nyilvánosságra hozott testkamerás felvételen látható, amint Lazarine egy étterem parkolójába hajt be, miközben Addy apja, Brian kétségbeesve könyörög a diszpécsernek, attól tartva, hogy lánya haldoklik. A rendőrtiszt kiszállt az autóból, miközben az apa karjában a kislánnyal odarohant hozzá.

Szerencsére a rendőrségen nemrég volt bent egy újraélesztési szakértő, aki külön betanította a tiszteket arra, hogyan kell megmenteni fuldokló gyermekeket, így Lazarine tudta mit kell tennie. Elkezdte nyomni Addy hasát, mire a játékdarab kiszabadult.

Ha ő nincs ott… ma már nem lenne velünk

– mondta Daisy, aki a rendőrnek köszönheti, hogy lánya életben van.

A hős rendőr szerényen vette tudomásul, hogy megmentette a kislány életét

Bár a szülők hősként tekintenek Lazarine-re, ő inkább szerényen reagált az egészre, és hozzátette, hogy örült, hogy a közelben volt valaki, aki tudott segíteni – írta a People.