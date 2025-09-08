Megtalálták az évekig a gyerekeivel bujkáló apát, tragikus véget ért a történet

Egyik gyermeke vele volt az elfogás során.
Tragikus véget ért az apa története, aki négy évig bujkált gyerekeivel Új-Zélandon. Tom Phillips 2021 óta volt szökésben gyerekeivel, majd a hosszú évek után egy betörés során sikerült az emberrabló nyomára bukkanni.
Tom Phillips és a három gyermekének története négy évvel ezelőtt, 2021 karácsonya előtt kezdődött. Az édesapának nem volt törvényes felügyeleti joga három gyermeke felett, de mikor volt párjával összeveszett, fogta és elvitte a három gyereket.
A 12 éves Jayda, a 10 éves Maverick és a 9 éves Ember nyom nélkül eltűnt Waikato régi vadonjában, amelynek sűrű a vadonja, barlangokkal teli és nehezen megközelíthető települések tarkítják.
Néhány hónappal korábban már elvitte a gyerekeit ismeretlen helyre, 2021 szeptemberében. A Marokopa folyó partján megtalálták a terepjáróját, de más nyom nem volt, annak ellenére, hogy nagyszabású keresőakció indult utánuk.
Mintha mi sem történt volna Tom Phillips tizenkilenc nappal később visszatért gyerekeivel, állítása szerint kempingeztek. A rendőrség idejének és erőforrásainak pazarlása miatt eljárást indítottak ellene.
Rá néhány hónapra rá újra eltűnt a gyerekeivel együtt, nem jelent meg a bíróságon sem, így elfogatóparancs lett kiadva ellene. Mindez azonban négy évvel ezelőtt történt, bár érkeztek bejelentések, hogy erre-arra látták őket, de a hatóságok nem akadtak a nyomukra.
Tom Phillips egy profi bűnözőt megszégyenítő módon kerülte a nyilvánosságot. Sem a közösségi médiában nem volt jelen, sem pedig banki rendszereket nem használt. A hatóságok szerint palántákat vásárolt és bűnözésből tartotta fenn magát és gyerekeit.
Bár 2023-ban meggyanúsították egy kisbolt kirablásával, ahol szemtanúk szerint egyik gyermeke is vele volt, a közvélemény mégis értetlenül nézte, hogy képes évekig rejtve maradni egy bűnöző, a rendőrök hogyan nem találnak rá.
Hétfő hajnalban véget ért a hajsza. Egy piopioi mezőgazdasági bolt betöréséhez riasztották a rendőrséget, ahol gyanú szerint Tom Phillips és egyik gyermeke egy quaddal próbált meg elmenekülni a lopott holmikkal. A rendőrök megpróbálták megállítani őket szöges akadállyal, mire Tom Phillips fejbe lőtt egy rendőrt, majd egy járőr erre reagálva halálosan megsebesítette a férfit.
Az egyik gyermek a helyszínen tartózkodott, de két testvére eltűnt, őket a mai napig keresik.
Ez a lehető legrosszabb kimenetele ennek a történetnek. A közösség összetört, hiszen mindenki remélte, hogy tárgyalásokkal, békés úton sikerül megoldani a helyzetet
– idézi a Life.hu John Robertsont, Waitomo polgármesterét.
A gyerekek édesanyja, Cat azt nyilatkozta, hogy mélységesen megkönnyebbült, hogy gyerekei szabadok és megpróbáltatásuk véget ért. ,,Közel négy éve minden nap hiányoztak, és alig várjuk, hogy szeretettel és gondoskodással fogadjuk őket otthon.”
