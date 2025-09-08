Megtalálták az évekig a gyerekeivel bujkáló apát, tragikus véget ért a történet

Tragikus véget ért az apa története, aki négy évig bujkált gyerekeivel Új-Zélandon. Tom Phillips 2021 óta volt szökésben gyerekeivel, majd a hosszú évek után egy betörés során sikerült az emberrabló nyomára bukkanni.

Négy évig bujkált gyerekeivel az apa Fotó: freepik.com/Illusztráció

Tom Phillips és a három gyermekének története négy évvel ezelőtt, 2021 karácsonya előtt kezdődött. Az édesapának nem volt törvényes felügyeleti joga három gyermeke felett, de mikor volt párjával összeveszett, fogta és elvitte a három gyereket.

A 12 éves Jayda, a 10 éves Maverick és a 9 éves Ember nyom nélkül eltűnt Waikato régi vadonjában, amelynek sűrű a vadonja, barlangokkal teli és nehezen megközelíthető települések tarkítják.

Négy évig bujkált, de nem először rabolt

Néhány hónappal korábban már elvitte a gyerekeit ismeretlen helyre, 2021 szeptemberében. A Marokopa folyó partján megtalálták a terepjáróját, de más nyom nem volt, annak ellenére, hogy nagyszabású keresőakció indult utánuk.

Mintha mi sem történt volna Tom Phillips tizenkilenc nappal később visszatért gyerekeivel, állítása szerint kempingeztek. A rendőrség idejének és erőforrásainak pazarlása miatt eljárást indítottak ellene.

Rá néhány hónapra rá újra eltűnt a gyerekeivel együtt, nem jelent meg a bíróságon sem, így elfogatóparancs lett kiadva ellene. Mindez azonban négy évvel ezelőtt történt, bár érkeztek bejelentések, hogy erre-arra látták őket, de a hatóságok nem akadtak a nyomukra.

Tom Phillips egy profi bűnözőt megszégyenítő módon kerülte a nyilvánosságot. Sem a közösségi médiában nem volt jelen, sem pedig banki rendszereket nem használt. A hatóságok szerint palántákat vásárolt és bűnözésből tartotta fenn magát és gyerekeit.

Bár 2023-ban meggyanúsították egy kisbolt kirablásával, ahol szemtanúk szerint egyik gyermeke is vele volt, a közvélemény mégis értetlenül nézte, hogy képes évekig rejtve maradni egy bűnöző, a rendőrök hogyan nem találnak rá.

Hétfő hajnalban véget ért a hajsza. Egy piopioi mezőgazdasági bolt betöréséhez riasztották a rendőrséget, ahol gyanú szerint Tom Phillips és egyik gyermeke egy quaddal próbált meg elmenekülni a lopott holmikkal. A rendőrök megpróbálták megállítani őket szöges akadállyal, mire Tom Phillips fejbe lőtt egy rendőrt, majd egy járőr erre reagálva halálosan megsebesítette a férfit.