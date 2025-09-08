Most jött: halálos késelés történt Erzsébetvárosban, mindent elleptek a rendőrök

A Police.hu írja, hogy a Budapesti Rendőr-Főkapitányságra 2025. szeptember 8-án 4 óra 13 perckor érkezett bejelentést arról, hogy egy VII. kerületi lakásban megszúrtak egy férfit, akinek az életét nagy erőkkel próbálták megmenteni a mentők, de sajnos nem jártak sikerrel, az áldozat elhunyt.

Kiderült: a fővárosi rendőrök a helyszínen elfogtak egy 34 éves férfit.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság Életvédelmi Osztálya emberölés bűntett gyanúja miatt nyomoz, a szemle és a feltételezett elkövető elszámoltatása folyamatban van – írták.