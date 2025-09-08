Szörnyű tragédia: erdőbe csapódott egy repülő, ketten nem élték túl

A Magyar Nemzet írja, hogy vasárnap lezuhant egy kisrepülőgép Prága Letnany nevezetű városrészében egy erdőben, a balesetben ketten meghaltak. Richard Hrdina cseh rendőrségi szóvivő elárulta, hogy a pilóta nem sokkal a felszállás előtt műszaki hibát észlelt, megpróbált visszafordulni, de sajnos nem járt sikerrel.

Egy 46 éves férfi és egy 72 éves nő a baleset áldozatai.

A történtek körülményeit jelenleg is vizsgálják.