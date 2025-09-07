Most jött: gázolt a vonat Budapesten, mentik az utasokat

A vonaton mintegy négyszáz ember utazott.
Embert gázolt a vonat Budapest XI. kerületében, a Vasvirág sornál. A vonaton mintegy négyszáz ember utazott. A fővárosi hivatásos tűzoltók segíteni fognak a biztonságos átszállásban a szerelvény utasainak, amint a mentesítő járat megérkezik a helyszínre - írja a Katasztrófavédelem.
