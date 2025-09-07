Most jött: megbénult a közlekedés az M5-ösön Budapest felé, teljes a káosz

A helyszínre mentő is érkezett.
Két személyautó karambolozott az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalán, Kecskemét közelében, a 87-es és 88-as kilométer között.
Az ütközés következtében az egyik kocsi szalagkorlátnak ütközött. A balesethez a kecskeméti hivatásos tűzoltókat riasztották, akik az egyik járművet áramtalanították. A helyszínre mentő is érkezett. Az érintett sztrádaszakaszon egy sávon halad a forgalom - írja a Katasztrófavédelem.
A hajnali órákban az M1-es autópályán, Abda térségében történt közlekedési baleset. 5 óra 30 perc körül három jármű ütközött a 130-as kilométernél, a Hegyeshalom felé vezető oldalon. A műszaki mentés és a szemle ideje alatt a forgalom a leállósávon haladt, de mostanra befejeződött a műszaki mentés és a szemle, így ismét teljes szélességében járható az adott pályaszakasz - írja a police.hu.
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.