Most jött: megbénult a közlekedés az M5-ösön Budapest felé, teljes a káosz

A helyszínre mentő is érkezett.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.09.07. 10:06
Módosítva: 2025.09.07. 10:11
m5 baleset Budapest

Két személyautó karambolozott az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalán, Kecskemét közelében, a 87-es és 88-as kilométer között. 

A mentő az M5-ös baleset helyszínére sietett / Fotó: Gé

Az ütközés következtében az egyik kocsi szalagkorlátnak ütközött. A balesethez a kecskeméti hivatásos tűzoltókat riasztották, akik az egyik járművet áramtalanították. A helyszínre mentő is érkezett. Az érintett sztrádaszakaszon egy sávon halad a forgalom - írja a Katasztrófavédelem.

A hajnali órákban az M1-es autópályán, Abda térségében történt közlekedési baleset. 5 óra 30 perc körül három jármű ütközött a 130-as kilométernél, a Hegyeshalom felé vezető oldalon. A műszaki mentés és a szemle ideje alatt a forgalom a leállósávon haladt, de mostanra befejeződött a műszaki mentés és a szemle, így ismét teljes szélességében járható az adott pályaszakasz - írja  a police.hu.

 

 

