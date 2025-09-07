Éjszakai műszak közben esett össze: debreceni raktárban mentették meg egy férfi életét

Rémisztő, de jól végződő esetről számolt be közösségi oldalán az Országos Mentőszolgálat. A megosztott információk szerint éppen éjszakás műszakban dolgozott egy debreceni raktárban egy férfi, amikor hirtelen összeesett. Rögtön mentőt hívtak hozzá, de mire perceken belül kiértek, a férfi magához tért – sajnos nem sokáig örülhettek.

Illusztráció / Fotó: Gé

A férfi az ébredése után rosszul érezte magát, és miközben vizsgálták, ismét eszméletét vesztette és összeomlott a keringése. Rögtön emelt szintű újraélesztés kezdődött, ami sikerre vezetett: a férfi keringése visszatért, majd a helyszíni ellátást követően a mentők stabil, éber állapotban szállították kórházba a beteget.