Éjszakai műszak közben esett össze: debreceni raktárban mentették meg egy férfi életét

Az 50 év körüli férfi kétszer is rosszul lett.
Rémisztő, de jól végződő esetről számolt be közösségi oldalán az Országos Mentőszolgálat. A megosztott információk szerint éppen éjszakás műszakban dolgozott egy debreceni raktárban egy férfi, amikor hirtelen összeesett. Rögtön mentőt hívtak hozzá, de mire perceken belül kiértek, a férfi magához tért – sajnos nem sokáig örülhettek.
A férfi az ébredése után rosszul érezte magát, és miközben vizsgálták, ismét eszméletét vesztette és összeomlott a keringése. Rögtön emelt szintű újraélesztés kezdődött, ami sikerre vezetett: a férfi keringése visszatért, majd a helyszíni ellátást követően a mentők stabil, éber állapotban szállították kórházba a beteget.
