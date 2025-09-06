Káosz Budapesten: óriási villamosbaleset történt a Rákóczi-hídnál, mentőt kellett hívni

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság írja, hogy összeütközött a 24-es villamos és egy autó Budapesten, a Soroksári úton, a Rákóczi-híd pesti lábánál. A megosztott információk szerint a járművek forgalmi akadályt képeznek. A baleset miatt a villamosok nem tudnak behajtani a Közvágóhíd végállomásra. A fővárosi hivatásos tűzoltók végzik a műszaki mentést, a helyszínre mentőt is riasztottak.