Káosz Budapesten: óriási villamosbaleset történt a Rákóczi-hídnál, mentőt kellett hívni

Autóval karambolozott a 24-es villamos.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.09.06. 12:24
baleset villamos mentő

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság írja, hogy összeütközött a 24-es villamos és egy autó Budapesten, a Soroksári úton, a Rákóczi-híd pesti lábánál. A megosztott információk szerint a járművek forgalmi akadályt képeznek. A baleset miatt a villamosok nem tudnak behajtani a Közvágóhíd végállomásra. A fővárosi hivatásos tűzoltók végzik a műszaki mentést, a helyszínre mentőt is riasztottak.

 

