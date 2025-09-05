Egy kézmozdulat mentette meg: így sikerült kiszabadulnia egy bántalmazott nőnek

A járókelők azonnal értesíttették a rendőrséget.
Egy női alapítvány hozta létre azt a kézjelet, amely lehetővé teszi, hogy valaki digitális nyom hátrahagyása nélkül kérhessen segítséget, ha bántalmazott.
A rendőrség munkatársai augusztus 19-én érkeztek ki egy 7-Eleven üzlethez Alhambra városában, Kaliforniában, miután bejelentés kaptak.
A további vizsgálat során kiderült, hogy családon belüli erőszak történt, és az áldozat a háta mögött kézjelekkel kért segítsége
- közölték a hatóságok egy Facebook-bejegyzésben.
Bár a rendőrök nem adtak pontos leírást arról, hogy a nő melyik jelet használta, a Women's Funding Network az ABC News-nak elmondta, hogy az egyik legelterjedtebb jelzés, ha valaki a hüvelykujját a nyitott tenyerére helyezi, majd az ujjai összezárva csapdába ejti azt.
A torontói központú Canadian Women’s Foundation dolgozta ki a jelet 2020-ban, a Covid–19-pandémia idején - írja az Unilad.
Úgy tartják, hogy ez a kézmozdulat a nemi alapú erőszak áldozatainak segít nyilvános helyzetekben jelezni, hogy sürgős, azonnali beavatkozásra van szükségük.
Szerencsére a járókelők felismerték a nő jelzését, és értesítették a helyi rendőrséget. A hatóságok testkamerás felvételt is megosztottak, amelyen látható, ahogy a járőrök megérkeznek az üzletbe és beszélgetnek a párral.
Amikor a rendőrök felszólították a később John Palombiként azonosított férfit, hogy álljon meg motozás céljából, azonban megpróbált elmenekülni. A férfit ekkor őrizetbe vették, majd előállították a rendőrkapitányság fogdájába.
A hatóságok hozzátették, hogy Palombi ellen már korábban is volt érvényben elfogatóparancs, emellett egy sokkolót is találtak nála. A vádlottat jelenleg óvadék nélkül tartják fogva.
A Los Angeles Megyei Seriffhivatal fogvatartotti nyilvántartása szerint Palombi szeptember 11-én áll majd bíróság elé.
