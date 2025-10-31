Gyászol a Centrál Színház - Tragikus hirtelenséggel elhunyt szeretett kollégájuk
Életének 48. évében elhunyt Dúzs Attila. Gyászol a Centrál Színház.
,,Mély fájdalommal tudatjuk, hogy életének 48. évében tragikus hirtelenséggel elhunyt Dúzs Attila kollégánk. Gyászoljuk!" – közölte a tragikus hírt a Centrál Színház.
Attila egyike volt annak a 3 fős elit csapatnak, akik keze alatt fut össze Network előadásunk összes élő kamera képe és az előre rögzített videó anyagok. Attila ezeket élőben, makulátlan ritmussal vágta össze nézőinknek minden este. Ezúton szeretnénk legmélyebb részvétünket nyilvánítani Attila családjának és szeretteinek. Következő Network előadásukat az ő emlékének ajánljuk
– írták a közösségi média oldalon.
