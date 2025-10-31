Gyászol a Centrál Színház - Tragikus hirtelenséggel elhunyt szeretett kollégájuk

Attila egyike volt annak a 3 fős elit csapatnak, akik keze alatt fut össze Network előadásunk összes élő kamera képe és az előre rögzített videó anyagok. Attila ezeket élőben, makulátlan ritmussal vágta össze nézőinknek minden este. Ezúton szeretnénk legmélyebb részvétünket nyilvánítani Attila családjának és szeretteinek. Következő Network előadásukat az ő emlékének ajánljuk