Alultápláltság, vegán étrend vagy talán Ozempic? – őrült elméletekkel találgatják, mi okozhatta a világsztár drasztikus fogyását

Ariana Grande a Wicked című musicallel tért vissza a képernyőkre, és számtalan díjra jelölték a Jon. M. Chu által rendezett filmet. Azonban ahogyan arról a Life.hu is beszámolt, a filmen kívül az énekesnő és színésznő egészsége kapcsán merültek fel kérdések.

Egy Grammy-díjat nyert is a film, amiben Ariana Grande szerepel Fotó: NurPhoto via AFP

Ariana Grande és az elméletek

Ariana Grandét mindenki az angyalarcú, jó hangú, extravagáns ruhákban megjelenő énekesnőként ismeri, ám a film premierjén való megjelenése után sokan kezdtek el aggódni a 31 éves énekesnőért. Ariana látszólag az alultápláltság és a gyengeség jeleit mutatta, és ezt rengetegen ki is szúrták. Beesett arc, vékony vállak és a mellkasán jól látható kitüremkedések sem azt jelezték, hogy minden rendben lenne Arianával.

Aggódnak a rajongók az énekes-színésznőért Fotó: NurPhoto via AFP

A rajongók és szakértők a valóságostól az egészen vad elméletek létrehozásáig merészkedtek: voltak, akik szerint a dolgok mögött csak alultápláltság állhat, egyesek szerint jelenlegi külsőjéért a szinte fehérjementes vegán étrendje a felelős. De akadtak olyanok is, akik a sztárok közt népszerű Ozempic fogyasztása mellett tették le voksukat, amely szer rohamos és látványos fogyást eredményez a használóknál. De voltak olyanok is, akik szerint csak a forgatás okozta stressz és fáradalmak, valamint a nagy zsongás okozhatott valamiféle étrendbeli változást vagy szorongást, ami miatt önkéntelenül is visszább vett az evésből az énekesnő. Elméletek mindig lesznek jelen, de az énekesnő biztos tudja a választ, hogy mi áll a változások mögött.