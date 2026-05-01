Saját egészségét kockáztatja a szoláriumfüggő tini: a súlyos tünetek sem tudják megállítani

A durhami Seahamból származó 19 éves Megan Blain mindössze 16 évesen vált szoláriumfüggővé. A fiatal lány most attól tart, hogy szembesülnie kell a következményekkel, miután súlyos károsodás jeleit kezdte észrevenni a bőrén. Elmondása szerint végre kezd tudatosulni benne a bőrrák veszélye, de még mindig képtelen leszokni.

Szoláriumfüggőséggel küzd a 19 éves lány – Fotó: Forrás: Pixabay

Képtelen leállni a szoláriumhasználattal a fiatal lány

A szolárium először az évekig tartó zaklatása utáni önbizalomhiányának növelésére szolgált, de most már kényszernek írja le, amely ma már nagyban irányítás alá vette az életét.

Nem féltem és nem is foglalkoztam a kockázatokkal. A függőség a hatalmába kerített

– vallotta be a fiatal lány.

Tizenéves korának közepén kezdett el szoláriumot használni, állítása szerint amikor sötétebb bőrrel látta magát, különösen élénk színekben, olyan önbizalmat adott neki, amilyet még soha nem élt meg. De ami kezdetben csak egy kis lökés volt az önbizalmának, hamarosan az egyetlen támaszává vált. A csúcson Megan minden egyes nap szoláriumozott, néha akár 30 percet is egyhuzamban, és gyakran kombinálta a szoláriumozást barnító injekciókkal és krémekkel, hogy fokozza az eredményt.

Az idő múlásával ez a szokás már nem a külsőről szólt, hanem olyasmivé vált, aminek fizikai szükségét érezte.

„Eljutottam odáig, hogy ez az életem minden területét befolyásolta. Nem mentem el a saját érettségi bálomra, mert nem éreztem magam elég barnának, és elutasítottam állásajánlatokat, még a modellmunkákat is."

Megan jelenleg TikTokon keresi a pénzét, mellette modellkedik, miközben részmunkaidőben egy szoláriumüzletben is dolgozik. Közel négy év elteltével egyre nehezebb figyelmen kívül hagynia a károsodásokat. Állítása szerint több anyajegy jelent meg a testén, amelyek közül néhány megváltoztatta az alakját, hirtelen jelent meg, vagy olyan módon viselkedett, ami aggodalmat keltett benne.

„Anyajegyek jelentek meg, tűntek el és változtatták alakjukat, de akkoriban nem érdekelt, mert annyira el voltam foglalva a függőséggel. Egyáltalán nem féltem a kockázatoktól, a függőség teljesen hatalmába kerített” – mondta.