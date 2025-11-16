RETRO RÁDIÓ

Meg kell a szívnek szakadnia, zokogtak a magyar focisták a meccs után - Fotók

Szoboszlai Dominik sem bírt a könnyeivel. A magyar válogatott az utolsó pillanatokban bukta el a világbajnoki esélyét.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.16. 19:26
Szoboszlai Dominik Írország Magyarország

A 96. percben kapott góllal bukta el a magyar válogatott a világbajnoki szereplést. A Magyarország-Írország meccsen 2-2-vel meglett volna a pótselejtezőt jelentő második hely, Troy Parrott azonban belőtte önmaga és csapata harmadik gólját. 

Írország ünnepel, a magyar válogatott elveszítette minden esélyét
Írország ünnepel, a magyar válogatott elveszítette minden esélyét / Fotó: Tumbász Hédi

 

A meccs után a csapatkapitány Szoboszlai Dominik hosszú percekig a kispadon zokogott. Érthető, óriási álma volt, hogy kijusson a válogatottal a világbajnokságra. Csapattársai szintén magukba roskadva nézték, ahogy az írek ünnepelnek. 

A képre kattintva megnézheted fájdalmas galériánkat a magukba roskadó magyarokról:

 

Zokogtak a magyar focisták a lefújás után.

Magyarország-Írország 2-3

fotóma, 19:12Fotók: Tumbász Hédi

 

