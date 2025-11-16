Meg kell a szívnek szakadnia, zokogtak a magyar focisták a meccs után - Fotók
Szoboszlai Dominik sem bírt a könnyeivel. A magyar válogatott az utolsó pillanatokban bukta el a világbajnoki esélyét.
A 96. percben kapott góllal bukta el a magyar válogatott a világbajnoki szereplést. A Magyarország-Írország meccsen 2-2-vel meglett volna a pótselejtezőt jelentő második hely, Troy Parrott azonban belőtte önmaga és csapata harmadik gólját.
A meccs után a csapatkapitány Szoboszlai Dominik hosszú percekig a kispadon zokogott. Érthető, óriási álma volt, hogy kijusson a válogatottal a világbajnokságra. Csapattársai szintén magukba roskadva nézték, ahogy az írek ünnepelnek.
A képre kattintva megnézheted fájdalmas galériánkat a magukba roskadó magyarokról:
