„Igazságtalan a futball" - Szoboszlai a könnyeivel küzdve értékelte a kudarcot

A magyar labdarúgó-válogatott utolsó pillanatban kapott góllal 3-2-es vereséget szenvedett vasárnap az ír csapattól a Puskás Arénában rendezett világbajnoki selejtezőmérkőzésen, így harmadik lett a csoportjában és sorozatban tizedszer maradt le a vb-ről. Szoboszlai Dominik és társai a 96. percben, az utolsó pillanatban kapták azt a gólt, ami mindent eldöntött.

Szoboszlai Dominik könnyezve értékelt Fotó: Tumbász Hédi

A meccs után a magyar válogatott csapatkapitánya, Szoboszlai Dominik szűkszavúan értékelt az M4 Sportnak.

Szoboszlai Dominik nem akart elemezni

Nagyon fáj a szívem. Nem lehet most elemezni. Úgy néz, ki ilyen igazságtalan a futball

- fogalmazott a Liverpool sztárja.

Az eredmény azt jelenti, hogy a magyar válogatott Portugália és Írország mögött a harmadik helyen végzett az F csoportban, így nem játszhat pótselejtezőt.

Vb-lázban ég a világ!

Zajlanak a labdarúgó-világbajnokság selejtezői, és közeledik minden idők legnagyobb tornája. Először 48 válogatott lép majd pályára azon a világbajnokságon, amelynek az Amerikai Egyesült Államok, Mexikó és Kanada ad otthont. A selejtezők minden fordulója tele van izgalommal, drámával és meglepetésekkel – hiszen a vb mindig több, mint egy torna: ez maga a futballünnep! A TippmixPRO-n pedig még izgalmasabbak a selejtezők – tippelj, és éld át a világbajnoki hangulatot!

Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt!