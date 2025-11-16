RETRO RÁDIÓ

„Igazságtalan a futball" - Szoboszlai a könnyeivel küzdve értékelte a kudarcot

Drámai vereséget szenvedett a magyar válogatott Írország ellen az utolsó, sorsdöntő világbajnoki selejtezőn. Szoboszlai Dominik szűkszavúan értékelte a kudarcot.

A magyar labdarúgó-válogatott utolsó pillanatban kapott góllal 3-2-es vereséget szenvedett vasárnap az ír csapattól a Puskás Arénában rendezett világbajnoki selejtezőmérkőzésen, így harmadik lett a csoportjában és sorozatban tizedszer maradt le a vb-ről. Szoboszlai Dominik és társai a 96. percben, az utolsó pillanatban kapták azt a gólt, ami mindent eldöntött.

Szoboszlai Dominik könnyezve értékelt
A meccs után a magyar válogatott csapatkapitánya, Szoboszlai Dominik szűkszavúan értékelt az M4 Sportnak.

Szoboszlai Dominik nem akart elemezni

Nagyon fáj a szívem. Nem lehet most elemezni. Úgy néz, ki ilyen igazságtalan a futball

 - fogalmazott a Liverpool sztárja.

Az eredmény azt jelenti, hogy a magyar válogatott Portugália és Írország mögött a harmadik helyen végzett az F csoportban, így nem játszhat pótselejtezőt.

