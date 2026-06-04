Elolvadsz, ahogy mondákat mond Sáfrány Emese és kisfia - Videó

Mint arról korábban a Metropol beszámolt, komoly döntést hozott meg Sáfrány Emese. Tízévnyi légtorna után úgy döntött, hogy visszavonul, már tanítani sem akarja a sportágat. Helyette a festészetben igyekszik kiteljesedni.

Sáfrány Emese / Fotó: Ladóczki Balázs

Sáfrány Emese életének azonban a legfontosabb része a kisfia, Nolen. Nemrég pedig a celeb édesanya egy megható részletét tárt fel a nagy nyilvánosság számára. Mint bejegyzéséből kiderült, kitalált egy mondókát Nolennek, amikor még pici baba volt. A mondókát pedig mára már együtt mondják sorról-sorra. Erről osztott meg egy édes videót az Instagram-oldalán Sáfrány Emese, amihez az anyasággal kapcsolatban mélyenszántó gondolatait is kifejtette.

„Van egy esti mondókánk Nolennel, amit még én találtam ki neki altatáshoz. Annyiszor kérte esténként, hogy mondjam újra és újra… Mostanra pedig már együtt mondjuk. Furcsa, hogy az ember azt hiszi, a nagy pillanatokat fogja örökre megőrizni, közben meg ezek az apró, csendes esti rutinok lesznek a legmélyebbek. Amikor félálomban odabújik, és már előre tudja a következő sort. Ezek azok a pillanatok, amikről tudom, hogy egyszer majd mindennél többet fognak jelenteni.” - írja Sáfrány Emese a bejegyzésében.