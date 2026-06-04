RETRO RÁDIÓ

Megfagyott a levegő Falusi Mariann körül, elképesztő mit vett a kezébe - Fotó

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A művésznő különleges vakációt választott. Falusi Mariann olyan helyre utazott, amit nem mindenki vállalt volna be.

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Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.06.04. 09:30
Falusi Mariann jéghegy nyaralás

Miközben a legtöbb sztár a nyári hónapokban a napsütötte tengerpartokat és a luxusüdülőket keresi, Falusi Mariann egészen más úti célt választott magának. Az énekesnő olyan helyre utazott, ahol a vastag kabát és a sapka nélkülözhetetlen kellék, a tájat pedig hatalmas jégtömbök és végtelennek tűnő, fagyos panoráma uralja.

Falusi Mariann különleges helyen "nyaral"
Falusi Mariann egy nagy jégtömböt tartva pózol új posztjában / Fotó: Kovács Dávid / Metropol

Falusi Mariann különleges helyen "nyaral"

A művész számára különösen fontos volt, hogy kiszakadjon a mindennapokból, hiszen az elmúlt időszakban szinte egyetlen szabad perce sem volt. A folyamatos fellépések és színházi kötelezettségek után most végre lehetősége nyílt arra, hogy egy kis időt önmagára fordítson.

A különleges utazás során hajóra szállt, és testközelből csodálhatta meg a természet egyik leglenyűgözőbb látványosságát, a hatalmas jégmezőket és gleccsereket. A látvány annyira magával ragadta, hogy több emlékezetes pillanatot is megörökített, amelyeket később követőivel is megosztott.

A rajongók nem győzték dicsérni az Instagram-oldalára feltöltött lélegzetelállító felvételeket, sokan pedig azt is megjegyezték, hogy ritkán látni magyar hírességet ilyen szokatlan és kalandos helyszínen feltöltődni. Úgy tűnik, Falusi Mariann számára ezúttal nem a forróság, hanem a jéghideg csodák jelentették a tökéletes kikapcsolódást.

 

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Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu