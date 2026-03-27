Világsztárokhoz hasonlítják, magyar csodagyerek rúghatja be Szoboszlaiék öltözőajtaját

Még csak 16 éves, de már hosszasan méltatják, Coutinho és Wirtz zsenijéhez hasonlítják. Farkas Erik lehet a Liverpool következő magyar közönségkedvence?

Szerző: MM
Létrehozva: 2026.03.27. 09:00
Ha már sokan az új Steven Gerrardot látják Szoboszlai Dominikban, rövidesen magyar labdarúgó léphet egy másik korábbi liverpooli közönségkedvenc örökébe is: a 16 éves Farkas Erikből a brazil Philippe Coutinho méltó utódává válhat az angol sztárkubnál.

Farkas Eriket olyan tehetségnek látják, amilyen Philippe Coutinhót és Florian Wirtzet együtt (Fotó: Liverpool FC)

A Yahoo Sports terjedelmes cikkben hívja fel a figyelmet a kisgyerekként Szegeden nevelkedett, de már 2020 óta Angliában, és immár ötödik éve a Liverpoolban futballozó magyar szupertehetségre. Eszerint a 15 éves kora óta az angol U17-es válogatottat is erősítő Farkas Erik a Vörösök „olyan különleges játékosa, mint Philippe Coutinho és Florian Wirtz együttvéve”.

Farkas Erik előnyben van Coutinhóval és Wirtzcel szemben

A 68-szoros brazil válogatott Coutinho anno öt évig varázsolt a Poolban, 201 tétmeccsen 54 gól és 44 gólpassz volt a mérlege. Aztán, miután közönségkedvencként 2018-ban 135 millió euróért (52,5 milliárd forint) a Barcelonához szerződött, megkezdődött a Bayern Münchenen, Aston Villán, katari és brazil kölcsönadásokon át a pár hete tartó munkanélküliségéig vezető lejtmenete. A Pool-szurkolók azóta is vártak az Anfieldre egy hozzá hasonló „varázslót”, pengés támadó középpályást – akit csak ebben a szezonban találtak meg a tavaly 125 millió euróért (48,5 milliárd forint) igazolt, 22 éves létére már 37-szeres német válogatott Wirtzben. Nem akárkikhez hasonlítják tehát Farkas Eriket.

A cikk szerint, ha nehezen is lendült bele a Premier League-ben, Wirtz évekig fog uralkodni a Liverpoolban – ráadásul már az utóda is a klubnál van a magyar tehetség személyében. Ez már csak azért is nagy szó, mert azt jelzi: Coutinhóval és Wirtzcel szemben neki nem lesz majd szüksége alkalmazkodni az angol csúcsfutballhoz, hiszen jó ideje abba nevelik bele.

Farkas Erik jelenleg a Liverpool U18-as csapatában vált vezéregyéniséggé és a gólhelyzetek első számú kialakítójává, a nála idősebbek között az utóbbi kilenc meccsén hat gólpasszt kiosztva. Kreativitás, vízió, lenyűgöző indítások, pontos és gólveszélyt hozó passzok, az ellenfél védelmének megbontása jellemzik a játékát. Persze felhívják a figyelmet arra, hogy fiatal kora miatt egyelőre türelmesnek kell lenni vele, időt adni, hogy elérje az első csapat szintjét, de ha az eddigihez hasonló ütemben fejlődik, rövidesen a negyedik magyar labdarúgóként csatlakozhat Szoboszlai Dominikhoz, Kerkez Miloshoz és Pécsi Árminhoz  a Liverpool keretében.

Válogatás Farkas Erik legszebb megmozdulásaiból:

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
