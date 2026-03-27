Világsztárokhoz hasonlítják, magyar csodagyerek rúghatja be Szoboszlaiék öltözőajtaját

Ha már sokan az új Steven Gerrardot látják Szoboszlai Dominikban, rövidesen magyar labdarúgó léphet egy másik korábbi liverpooli közönségkedvenc örökébe is: a 16 éves Farkas Erikből a brazil Philippe Coutinho méltó utódává válhat az angol sztárkubnál.

Farkas Eriket olyan tehetségnek látják, amilyen Philippe Coutinhót és Florian Wirtzet együtt (Fotó: Liverpool FC)

A Yahoo Sports terjedelmes cikkben hívja fel a figyelmet a kisgyerekként Szegeden nevelkedett, de már 2020 óta Angliában, és immár ötödik éve a Liverpoolban futballozó magyar szupertehetségre. Eszerint a 15 éves kora óta az angol U17-es válogatottat is erősítő Farkas Erik a Vörösök „olyan különleges játékosa, mint Philippe Coutinho és Florian Wirtz együttvéve”.

Farkas Erik előnyben van Coutinhóval és Wirtzcel szemben

A 68-szoros brazil válogatott Coutinho anno öt évig varázsolt a Poolban, 201 tétmeccsen 54 gól és 44 gólpassz volt a mérlege. Aztán, miután közönségkedvencként 2018-ban 135 millió euróért (52,5 milliárd forint) a Barcelonához szerződött, megkezdődött a Bayern Münchenen, Aston Villán, katari és brazil kölcsönadásokon át a pár hete tartó munkanélküliségéig vezető lejtmenete. A Pool-szurkolók azóta is vártak az Anfieldre egy hozzá hasonló „varázslót”, pengés támadó középpályást – akit csak ebben a szezonban találtak meg a tavaly 125 millió euróért (48,5 milliárd forint) igazolt, 22 éves létére már 37-szeres német válogatott Wirtzben. Nem akárkikhez hasonlítják tehát Farkas Eriket.

🇭🇺 At just 16 years and three months Erik Farkas became the youngest Hungarian to play in the UEFA Youth League main phase.



He beat Dominik Szoboszlai's record.



Remember the name. pic.twitter.com/Jn2YqYoid8 — Anfield Watch (@AnfieldWatch) December 14, 2025

A cikk szerint, ha nehezen is lendült bele a Premier League-ben, Wirtz évekig fog uralkodni a Liverpoolban – ráadásul már az utóda is a klubnál van a magyar tehetség személyében. Ez már csak azért is nagy szó, mert azt jelzi: Coutinhóval és Wirtzcel szemben neki nem lesz majd szüksége alkalmazkodni az angol csúcsfutballhoz, hiszen jó ideje abba nevelik bele.

Farkas Erik jelenleg a Liverpool U18-as csapatában vált vezéregyéniséggé és a gólhelyzetek első számú kialakítójává, a nála idősebbek között az utóbbi kilenc meccsén hat gólpasszt kiosztva. Kreativitás, vízió, lenyűgöző indítások, pontos és gólveszélyt hozó passzok, az ellenfél védelmének megbontása jellemzik a játékát. Persze felhívják a figyelmet arra, hogy fiatal kora miatt egyelőre türelmesnek kell lenni vele, időt adni, hogy elérje az első csapat szintjét, de ha az eddigihez hasonló ütemben fejlődik, rövidesen a negyedik magyar labdarúgóként csatlakozhat Szoboszlai Dominikhoz, Kerkez Miloshoz és Pécsi Árminhoz a Liverpool keretében.