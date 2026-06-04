Orbán Viktor: Mindennek van határa

„Én is támogatom. Mindennek van határa.” – írta Orbán Viktor a Facebook-oldalán, ahol egy fontos hétvégi esemény meghívóját osztotta meg.

Orbán Viktor is támogatja a hétvégi szimpátiatüntetést (Fotó: Facebook/Orbán Viktor)

Mint arról elsők közt beszámolt a Metropol: szimpátiatüntetés lesz Magyarország állami intézményvezetői mellett 2026. június 7-én 16 órától a Sándor palota előtt.