RETRO RÁDIÓ

Orbán Viktor: Mindennek van határa

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Metropol

Fontos eseményt osztott meg a politikus.

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Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.06.04. 09:32
szimpátiatüntetés Orbán Viktor vasárnap

„Én is támogatom. Mindennek van határa.” – írta Orbán Viktor a Facebook-oldalán, ahol egy fontos hétvégi esemény meghívóját osztotta meg.

Orbán Viktor is támogatja a hétvégi szimpátiatüntetést
Orbán Viktor is támogatja a hétvégi szimpátiatüntetést (Fotó: Facebook/Orbán Viktor)

Mint arról elsők közt beszámolt a Metropol: szimpátiatüntetés lesz Magyarország állami intézményvezetői mellett 2026. június 7-én 16 órától a Sándor palota előtt.

 

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