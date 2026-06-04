Orbán Viktor: Mindennek van határa
Fontos eseményt osztott meg a politikus.
„Én is támogatom. Mindennek van határa.” – írta Orbán Viktor a Facebook-oldalán, ahol egy fontos hétvégi esemény meghívóját osztotta meg.
Mint arról elsők közt beszámolt a Metropol: szimpátiatüntetés lesz Magyarország állami intézményvezetői mellett 2026. június 7-én 16 órától a Sándor palota előtt.
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre