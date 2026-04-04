Arne Slottal edzett Liverpoolban a 16 éves magyar tehetség

Profi szerződést kínál a 16 éves magyar labdarúgónak az FC Liverpool. Farkas Erik hat éve a Vörösök akadémiáján edződik, és már az U21-es csapatban is bemutatkozott.

Szerző: HWK
Létrehozva: 2026.04.04.
A Farkas család 2020-ban munkaügyi okok miatt Angliába költözött, Erik azóta a Liverpool akadémiáján edződik. A középpályás a mostani idényben az ifjúsági Bajnokok Ligájában és az U21-es csapatban is bemutatkozott, emellett stabil kezdőjátékos az U18-as csapatban. Farkas Erik nemrég a Facebookon osztotta meg, hogy előrehaladott tárgyalásokat folytat a Liverpoollal, mert a klub ötéves profi szerződést kínál neki. 

Farkas Eriket olyan tehetségnek látják, amilyen Philippe Coutinho és Florian Wirtz együtt
Farkas Eriknek profi szerződést ajánlott a Liverpool Fotó: Liverpool FC

„Már tavaly év végén elkezdődtek a tárgyalások, amelyek rendkívül magas szinten zajlottak. A Liverpool vezetőségéből Julian Ward, illetve az akadémia igazgatója, Alex Inglethorpe is részt vesz ezen. Nagyon őszinték velünk, elmondták, hogy mit gondolnak Erikről, és ez nemcsak most, a tárgyalásoknál van így, hanem az elmúlt években végig” – mondta Erik édesapja, Farkas Csaba. „A klubnak konkrét elképzelése van arról, hogy Erik később a felnőttekkel is eddzen, majd aztán bemutatkozzon. Az álláspontok közelednek, de még nincs megegyezés.”

Farkas Erik játéka tetszik Arne Slotnak

Kiderült, hogy a felnőttek jelenlegi edzője, Arne Slot is tud Farkas Erikről.

„Slot személyesen tartott neki edzést, és tetszett a holland edzőnek a fiam játéka. A tréner visszajelzései rendkívül pozitívak voltak, amit onnan éreztünk, hogy az általa tartott edzés után üzenetet kaptunk, hogy beszélni akarnak velünk. A mostani tárgyalások alatt is többször beszéltünk erről, és mindig azt a választ kaptuk, hogy igen, Slot megerősítette és támogatja Erik szerződtetését” - mondta Farkas Erik édesapja a Magyar Nemzetnek

 

