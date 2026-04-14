Szoboszlai Dominik szívből jövő döntést hozott, ezzel el is dőlt a jövője?

Szoboszlai Dominik a kedd esti Liverpool-PSG Bajnokok Ligája-mérkőzés (21:00) előtt döntött úgy, hogy elnézést kér a csapat szurkolóitól a Manchester City elleni FA Kupa-találkozón történt incidens miatt. Már eddig is több jel utalt arra, hogy maradni szeretne a Vörösöknél, az pedig, hogy gyakorlatilag vezekel a drukkerek előtt és vissza szeretné szerezni a szimpátiájukat, tovább erősíti, hogy nem akar ő eligazolni sehova, még a Real Madridhoz sem.

Szoboszlai Dominik Liverpoolban marad?

Amikor kiderült, hogy a PSG elleni BL-meccs előtt Szoboszlait kérdezhetik a sajtó munkatársai, a Liverpool Echo újságírója úgy fogalmazott: az egyik téma, amit fel fognak vetni az eseményen, a magyar válogatott focista szerződéshosszabbítása lehet. Két héttel ezelőtt ugyanis elmondta, mennyire szeret a családjával Liverpoolban élni, és úgy tűnik, mindkét fél elszánt abban, hogy Szoboszlai hosszú távra elkötelezze magát az Anfielden. Bár bejelentés továbbra sem történt, az mindennél beszédesebb, hogy a magyar focista vissza akarja nyerni a Liverpool-szurkolók szimpátiáját, miután a Manchester City elleni találkozót követően furcsa gesztust tett feléjük.

Világossá szeretném tenni, ez egy félreértés volt köztem és a szurkolók között, nem a rossz szándék vezérelt. Tudom, mit jelentenek a szurkolók ennek a klubnak. Játékosként mindent megteszünk értük. Ha félreértés történt, akkor bocsánatot kérek

– mondta Szoboszlai Dominik. És ha ez nem lenne elég, a magyar középpályás még arról is beszélt, mi mindenben számíthatnak rá Liverpoolban. Úgy fogalmazott, a rutint továbbra is olyan játékosok biztosítják, mint Mohamed Szalah, Virgil van Dijk vagy Alisson Becker, de ha szükség van rá, örömmel segít a fiataloknak és teremt kapcsolatot az új generáció és a tapasztalt focisták között. Ez pedig eléggé hosszú távú felajánlásnak tűnik, ami újabb erős jelzés arra, hogy tényleg maradni akar Liverpoolban.