RETRO RÁDIÓ

Szoboszlai Dominik szívből jövő döntést hozott, ezzel el is dőlt a jövője?

Őszinte bocsánatkéréssel próbálja visszanyerni a szurkolók bizalmát, és azt is elmondta, mi mindenben számíthatnak rá Liverpoolban. Egyre több jel utal arra, hogy Szoboszlai Dominik maradni akar a klubnál.

Megosztás
Szerző: B.
Létrehozva: 2026.04.14. 17:30
Szoboszlai Dominik a kedd esti Liverpool-PSG Bajnokok Ligája-mérkőzés (21:00) előtt döntött úgy, hogy elnézést kér a csapat szurkolóitól a Manchester City elleni FA Kupa-találkozón történt incidens miatt. Már eddig is több jel utalt arra, hogy maradni szeretne a Vörösöknél, az pedig, hogy gyakorlatilag vezekel a drukkerek előtt és vissza szeretné szerezni a szimpátiájukat, tovább erősíti, hogy nem akar ő eligazolni sehova, még a Real Madridhoz sem.

Egyre több jel utal arra, hogy Szoboszlai Dominik Liverpoolban szeretne maradni

Amikor kiderült, hogy a PSG elleni BL-meccs előtt Szoboszlait kérdezhetik a sajtó munkatársai, a Liverpool Echo újságírója úgy fogalmazott: az egyik téma, amit fel fognak vetni az eseményen, a magyar válogatott focista szerződéshosszabbítása lehet. Két héttel ezelőtt ugyanis elmondta, mennyire szeret a családjával Liverpoolban élni, és úgy tűnik, mindkét fél elszánt abban, hogy Szoboszlai hosszú távra elkötelezze magát az Anfielden. Bár bejelentés továbbra sem történt, az mindennél beszédesebb, hogy a magyar focista vissza akarja nyerni a Liverpool-szurkolók szimpátiáját, miután a Manchester City elleni találkozót követően furcsa gesztust tett feléjük.

Világossá szeretném tenni, ez egy félreértés volt köztem és a szurkolók között, nem a rossz szándék vezérelt. Tudom, mit jelentenek a szurkolók ennek a klubnak. Játékosként mindent megteszünk értük. Ha félreértés történt, akkor bocsánatot kérek

– mondta Szoboszlai Dominik. És ha ez nem lenne elég, a magyar középpályás még arról is beszélt, mi mindenben számíthatnak rá Liverpoolban. Úgy fogalmazott, a rutint továbbra is olyan játékosok biztosítják, mint Mohamed Szalah, Virgil van Dijk vagy Alisson Becker, de ha szükség van rá, örömmel segít a fiataloknak és teremt kapcsolatot az új generáció és a tapasztalt focisták között. Ez pedig eléggé hosszú távú felajánlásnak tűnik, ami újabb erős jelzés arra, hogy tényleg maradni akar Liverpoolban.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
