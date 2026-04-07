RETRO RÁDIÓ
Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról
Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 685 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -90 Ft / Gázolaj piaci ár: 780,5 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -165,5 Ft

Arrogáns vagy szenvedélyes? Szoboszlai liverpooli legendákat ugrasztott össze a balhéjával – Videó

John Aldridge szerint hiba, Glen Johnson szemében érthető a viselkedése. Elfogadhatatlan vagy emberi volt Szoboszlai Dominik balhéja?

Megosztás
Szerző: MM
Létrehozva: 2026.04.07. 19:00
szoboszlai dominik manchester city glen johnson john aldridge liverpool szurkolók balhé

Ahogy az őt tömegesen kritizáló Liverpool-szurkolókat, úgy a klub korábbi sztárjait is megosztotta a Szoboszlai Dominik körül kialakult balhé. John Aldridge szerint a magyar labdarúgó hétvégi manchesteri viselkedése is nagy hiba volt, ellenben Glen Johnson szerint érthető a középpályás frusztrációja, sőt éppen ez mutatja a szenvedélyét, és hogy mennyire bántják a kudarcok.

Szoboszlai Dominik a gesztikulálása miatt kap hideget-meleget
Szoboszlai Dominik a gesztikulálása miatt kap hideget-meleget a Liverpool-szurkolóktól, ám a nagy elődök egyike megérti a kiakadását (Fotó: CameraSport)

Szoboszlai Dominik a szombati Manchester City-Liverpool (4-0) FA Kupa-negyeddöntő után rosszul viselte a lefújás után még az Etihad Stadion vendégszektorában maradt szurkolóik viselkedését. Pedig sokan közülük már a 60. perc táján tüntetőleg hazaindultak, azaz Szoboszlai értetlen gesztikulálása – amíg csapattársa, Federico Chiesa el nem terelte onnan – nem azoknak szólt, akik már a meccs alatt cserbenhagyták a Poolt.

„Nem vagyok biztos benne, pontosan mit akart kifejezni Szoboszlai. Ő azon kevesek egyike, aki nem sok kritikát érdemel ebben az évben, de ez nem nézett ki jól. Meg kell értenie, hogy a szurkolóknak minden joguk megvan kifejezni a dühüket, ha ilyen alárendelt szerepet játszik a csapatuk, mint ezen a napon a City ellen. Az is furcsa és azt kell mondanom, elfogadhatatlan volt, ahogy Hugo Ekitiké már a meccs alatt mezt cserélt francia honfitársával, Rayan Cherkivel (a lecserélésük után – a szerző).

Az ilyen közjátékok arra mutatnak rá, hogy a csapatban nincsenek igazi karakterek, Steven Gerrard vagy Jamie Carragher nem tűrt volna ilyesmit.

Meg kell változnia a hozzáállásnak, tágabb értelemben ez része a Liverpool problémájának” dohogott a liverpooli születésű ír Aldridge, aki 1987-től két évig volt a Vörösök csatára, és bajnoki címet, FA Kupát és angol szuperkupát is nyert a klubbal.

Gerrard és Carragher csapattársa elnézőbb Szoboszlai Dominikkal

Egészen máshogy látta Szoboszlai viselkedését egy későbbi (2009-15) Pool-védő, Glen Johnson, aki éppen az Aldridge emlegette Gerrard és Carragher csapattársa volt.

A szurkolóknak jogukban áll frusztráltnak és dühösnek lenni, mint ahogy a játékosoknak is. Ez egy nagy meccs volt, és teljesen megsemmisítették őket. Ilyenkor az érzelmek a magasba csapnak, és ha a játékos így reagál, az azért van, mert bántja a dolog. ű

Senki sem lesz boldog egy ilyen vereség után. Belül biztosan füstölögtek mindannyian, akikben megvan a győzelem iránti vágy és a legjobbjukat akarják nyújtani. Ugyanakkor a szenvedélyt kordában kell tartani. Nyilván vannak olyan esetek, amikor túlcsordulhatnak, és átfordulnak negatív irányba. Még ha ez egy jellemvonás is, meg kell próbálnod a lehető legjobban kezelni, mert ez különböztet meg bizonyos labdarúgókat a többitől. Az, hogy mennyire érdekli az eredmény, mennyire akar küzdeni és mennyire szenvedélyesen törekszik a jó teljesítményre – jelezte Johnson a Szoboszlai viselkedésével szembeni megértését.

Szoboszlai Dominikék legközelebb szerdán (21.00), a Bajnokok Ligája-negyeddöntő első meccsén a címvédő Paris Saint-Germain vendégeként játszanak.

A Manchester City-Liverpool (4-0) FA Kupa-meccs összefoglalója:

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
