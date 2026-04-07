Arrogáns vagy szenvedélyes? Szoboszlai liverpooli legendákat ugrasztott össze a balhéjával – Videó

Ahogy az őt tömegesen kritizáló Liverpool-szurkolókat, úgy a klub korábbi sztárjait is megosztotta a Szoboszlai Dominik körül kialakult balhé. John Aldridge szerint a magyar labdarúgó hétvégi manchesteri viselkedése is nagy hiba volt, ellenben Glen Johnson szerint érthető a középpályás frusztrációja, sőt éppen ez mutatja a szenvedélyét, és hogy mennyire bántják a kudarcok.

Szoboszlai Dominik a szombati Manchester City-Liverpool (4-0) FA Kupa-negyeddöntő után rosszul viselte a lefújás után még az Etihad Stadion vendégszektorában maradt szurkolóik viselkedését. Pedig sokan közülük már a 60. perc táján tüntetőleg hazaindultak, azaz Szoboszlai értetlen gesztikulálása – amíg csapattársa, Federico Chiesa el nem terelte onnan – nem azoknak szólt, akik már a meccs alatt cserbenhagyták a Poolt.

„Nem vagyok biztos benne, pontosan mit akart kifejezni Szoboszlai. Ő azon kevesek egyike, aki nem sok kritikát érdemel ebben az évben, de ez nem nézett ki jól. Meg kell értenie, hogy a szurkolóknak minden joguk megvan kifejezni a dühüket, ha ilyen alárendelt szerepet játszik a csapatuk, mint ezen a napon a City ellen. Az is furcsa és azt kell mondanom, elfogadhatatlan volt, ahogy Hugo Ekitiké már a meccs alatt mezt cserélt francia honfitársával, Rayan Cherkivel (a lecserélésük után – a szerző).

Az ilyen közjátékok arra mutatnak rá, hogy a csapatban nincsenek igazi karakterek, Steven Gerrard vagy Jamie Carragher nem tűrt volna ilyesmit.

Meg kell változnia a hozzáállásnak, tágabb értelemben ez része a Liverpool problémájának” – dohogott a liverpooli születésű ír Aldridge, aki 1987-től két évig volt a Vörösök csatára, és bajnoki címet, FA Kupát és angol szuperkupát is nyert a klubbal.

Gerrard és Carragher csapattársa elnézőbb Szoboszlai Dominikkal

Egészen máshogy látta Szoboszlai viselkedését egy későbbi (2009-15) Pool-védő, Glen Johnson, aki éppen az Aldridge emlegette Gerrard és Carragher csapattársa volt.

A szurkolóknak jogukban áll frusztráltnak és dühösnek lenni, mint ahogy a játékosoknak is. Ez egy nagy meccs volt, és teljesen megsemmisítették őket. Ilyenkor az érzelmek a magasba csapnak, és ha a játékos így reagál, az azért van, mert bántja a dolog. ű

Senki sem lesz boldog egy ilyen vereség után. Belül biztosan füstölögtek mindannyian, akikben megvan a győzelem iránti vágy és a legjobbjukat akarják nyújtani. Ugyanakkor a szenvedélyt kordában kell tartani. Nyilván vannak olyan esetek, amikor túlcsordulhatnak, és átfordulnak negatív irányba. Még ha ez egy jellemvonás is, meg kell próbálnod a lehető legjobban kezelni, mert ez különböztet meg bizonyos labdarúgókat a többitől. Az, hogy mennyire érdekli az eredmény, mennyire akar küzdeni és mennyire szenvedélyesen törekszik a jó teljesítményre – jelezte Johnson a Szoboszlai viselkedésével szembeni megértését.