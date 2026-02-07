„Ez mindent boríthat” – megszólalt a sportigazgató Szoboszlai szerződéshosszabbításáról

Egy nap akár csapatkapitány is lehet, ha marad Liverpoolban, viszont Szoboszlai Dominik szerződéshosszabbításával kapcsolatban egy Real Madrid-ajánlat mindent boríthat – legalábbis Sallói István, a szlovén NK Nafta sportigazgatója szerint.

Sallói István a sportvezetői állása mellett a Premier League mérkőzéseit is közvetítő Spíler TV állandó szakértője. Ezért is kérdezte meg a Mandiner azzal kapcsolatban, hogy a hírek szerint a Liverpool szeretné meghosszabbítani Szoboszlai Dominik 2028 nyarán lejáró szerződését. Mint ismert, a tárgyalások még zajlanak, egyelőre nincs egyezség a felek között.

A világ egyik legjobb csapatában van, és talán a legjobb bajnokságban is. Ha neki a Real Madrid a gyerekkori álma, és beérkezne onnan egy ajánlat, az mindent boríthat

– fogalmazott az NK Nafta sportigazgatója. Hozzátette, a 25 éves magyar középpályás a Liverpool egyik, de inkább a legjobb játékosává nőtte ki magát.

Sallói István szerint a 25 éves magyar válogatott középpályás a Liverpool csapatkapitánya is lehet, ha marad Fotó: Török Attila

Olyan lehetőség van a kezében, hogy egy nap akár csapatkapitány is lehet, ikonná válhat, és jelen állás szerint ezek megtörténhetnek, ami óriási dolog. Puskás Ferenc óta nem volt ilyen magasságokban magyar futballista, erre mindannyian nagyon büszkék lehetünk

– mondta Sallói, aki az interjúban Kerkez Milosról is szót ejtett.

Egy ilyen klubban senkinek nincs bérelt helye, mindig van konkurencia, és Kerkeznek is lesz a jövőben, de nekem nagyon pozitív, ahogyan most teljesít. A rengeteg kritika, amit az elején kapott, olyan volt, mintha egy kicsit ráfogták volna a Liverpool gyengélkedését, ami teljesen unfair volt vele szemben. De ebből nagyon szépen kijött, megbízhatóan játszik

– nyilatkozta a Spíler TV szakértője. Szerinte a magyar balhátvédben még ennél is több is van, ami akkor jöhet ki belőle, ha még jobban stabilizálódik a helye a csapatban.