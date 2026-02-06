Nagy a baj Liverpoolban, szakértő fenyegeti Szoboszlait

Sokkolóan hosszú időre dőlhetett ki Conor Bradley a Liverpool futballcsapatából egy angol szakértő szerint. A 22 éves északír jobbhátvéd szűk egy hónapja, az Arsenal elleni idegenbeli Premier League-rangadó (0-0) végén szenvedett térdsérülést, amely után már megműtötték, de Ben Dinnery szerint akár 2027 elejéig hiányozhat Szoboszlai Dominikéktől.

Conor Bradley (balra) akár 2027 elejéig hiányozhat, a hiányában Szoboszlai Dominikra hárulhat a jobbhátvéd poszt Fotó: Getty Images

A sérülés jellegéből következtető szakértő szerint Bradley nem csak tavaszra, de jó eséllyel egész évre kiesett. Miután a jobbhátvéd posztján még bevethető Jeremie Frimpong és Joe Gomez is sérült – ráadásul előbbi támadó szélsőként, utóbbi belső védőként hasznosabb –, a tervezett erősítés pedig kútba esett, egyelőre újra Szoboszlai Dominik kényszerül a számára idegen szerepkörbe. Igazi profiként, csapatemberként természetesen ott is a tőle telhető maximumot nyújtja, de egyrészt Arne Slot vezetőedző is elismeri, hogy magyar sztárja a középpályán a legjobb, másrészt a minap már futballistánk is jelezte finoman: kezd az agyára menni a jobb oldali védő posztja.

Nem szeretném hosszú távon, sőt, még középtávon sem, hogy őszinte legyek. Középpályás vagyok, és remélem, a jobbhátvédünk hamarosan visszatér, hogy visszamehessek középre

– válaszolta Szoboszlai, amikor arról kérdezték, tartósan is el tudja-e képzelni magát a kényszerposztján.

Ezért csúszhat Szoboszlai Dominik szerződéshosszabbítása?

Ugyanabban a nyilatkozatában a magyar Pool-sztár elárulta: szívesen maradna, de egyelőre nincs előrelépés a klubbal folytatott szerződéshosszabbítási tárgyalásaiban, nem rajta múlik, ő várja a megfelelő ajánlatot.

A Liverpoolhoz kötődő sportújságíró, David Lynch a fentiekkel kapcsolatban úgy véli: a Szoboszlainak nehezére eső védőszerep kissé megbonyolíthatja a megegyezést, de szerinte nincs ok a komoly aggodalomra. A jelenlegi kontraktusa még 2,5 évig érvényes, és a jobbhátvéd posztot legkésőbb nyáron megoldják, de addig is több más opciói Slot rendelkezésére áll majd.

A Liverpool legközelebb vasárnap (17.30, tv: Spíler 1) a Manchester Cityt fogadja az Anfielden.