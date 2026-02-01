Szoboszlai posztjára igazolnának a főnökei: kétségbeesett lépésre készül a Liverpool

Hétfőn 19 órakor húzzák le a rolót az angol labdarúgó Premier League téli átigazolási piacán, de a Liverpool játékoskerete egyelőre változatlan. Ez annak fényében érthető, hogy a tavalyi bajnokcsapatot nyáron új világrekordot jelentő összegért erősítették meg egy sor sztárigazolással. Csakhogy az akkori 483 millió eurónyi (185 milliárd forint) költés dacára a bajnoki címvédő szeptember óta bukdácsol, és nemhogy az aranyra nincs már esélye (14 pont a hátránya az éllovas Arsenal mögött), de a Bajnokok Ligája-indulása is elúszhat. Nem csoda, hogy Szoboszlai Dominikék szombati meccse után Arne Slot elismerte: a hátralévő rövidke időben igyekeznek új futballistá(ka)t szerződtetni.

Ha Arne Slot (balra) kap egy épkézláb jobbhátvédet, Szoboszlai Dominik végre megúszhatja a kisegítő szerepet Fotó: Catherine Ivill - AMA

A Newcastle United elleni 4-1-es győzelem ellenére a hétfő esti határidőig akár több poszton is elképzelhető változás a Pool keretében. A tervek közül kettő is érint magyar légióst.

Pécsi Ármin és Szoboszlai Dominik helyzete is változhat

Egyrészt elképzelhető, hogy a kevés játéklehetőséggel elégedetlen grúz tartalékkapust, Giorgi Mamardasvilit kölcsönadják a török Besiktasnak – ezzel a 20 éves Pécsi Ármin előreléphetne harmadik számú kapussá Alisson Becker és Freddie Woodman mögött. Másrészt, Szoboszlai Dominik (kényszer)posztjára, a jobbhátvéd szerepkörébe új labdarúgót keres a Liverpool vezetősége, miután Conor Bradley és Joe Gomez után legutóbb Jeremie Frimpong is kidőlt, a középpályásként bomba formában játszó magyar sztárt pedig kár a védelembe száműzni.

A legfrissebb hírek szerint az olasz Internazionale sérülésből lábadozó holland jobhátvédje, Denzel Dumfries az egyik kiszemelt. Cserébe a középpályások közül Curtis Jones kerülhetne az olasz sztárklubhoz – a helyére pedig a Real Madrid francia ászára, Eduardo Camavingára ácsingóznik a Liverpool. Dumfries mellett az angol Ben White (Arsenal) és Josh Acheampong (Chelsea), a holland Givairo Read (Feyenoord), a bosnyák Amar Dedic (Benfica) és az argentin Agustín Giay (Palmeiras) is az Anfielden köthet ki hétfőn. A legvalószínűbb megoldás ugyanakkor a holland Lutsharel Geertruida megszerzése a Sunderlandtől.