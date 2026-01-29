Meseszép lányt szeret a Liverpool magyar focistája - fotó

Nemcsak Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos képviseli a magyar színeket a Liverpoolnál: a klub U21-es csapatában már Pécsi Ármin is bontogatja a szárnyait. A fiatal kapus fejlődéséhez azonban nemcsak tehetségre és kemény munkára van szükség, hanem stabil háttérre is, ebben pedig hatalmas szerepet játszik a barátnője, Liza, akivel immár két éve alkotnak egy párt.

Pécsi Ármin a Liverpool U21-es csapatának oszlopos tagja Fotó: Alex Livesey - UEFA

Pécsi Ármin és Liza évfordulót ünnepelnek

A Liverpool fiatal játékosa és gyönyörű párja, Liza a napokban ünnepelték kapcsolatuk második évfordulóját. Pécsi Ármin barátnője egy közös fotót osztott meg Instagram-oldalán, amelyet IDE kattintva tekinthetsz meg.

Liza láthatóan remekül érzi magát Angliában: gyakran posztol képeket az edzőteremből, pilatesstúdióból, vagy éppen hangulatos kávézókból, amikor ideje engedi. Emellett új barátságokat is kötött: jó kapcsolatot ápol a Vörösök kapusának, Giorgi Mamardasvilinek a párjával, Elene Epitashvilivel.