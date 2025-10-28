Be se nevezték a meccsekre a Liverpool magyar kapusát, ez az oka

Hetek óta be sem nevezik az U21-es csapat meccseire Liverpoolban Pécsi Ármint. A nyáron igazolt magyar kapusnak nem a teljesítményével van baj, hanem a felnőtteknél van szükség rá. Alisson Becker sérülése után ugyanis előrelépett harmadik számú kapusnak, s úgy is utazik mindenhova a csapattal, hogy a meccsekre nem nevezik be. Ez változhat meg szerdán, a Crystal Palace ellen a Ligakupában (20.45, Tv: Match4), eljöhet a nagy nap, amikor ott lesz a keretben Pécsi.

Pécsi Ármin felkészülési meccsen védett már a Poolban Fotó: Nick Taylor/Liverpool FC

Az már eldőlt, hogy a Palace ellen Freddie Woodman lesz a Pool kapusa a Ligakupában. Ő is a nyáron érkezett, eddig nem kapott lehetőséget a nagyoknál, csak a kispadra fért oda. Nagy kérdés, hogyan gondolkozik a szakvezetés Giorgi Mamardasviliről: ha a grúz játékost mindenképpen pihentetik, akkor Pécsi Ármin cserekapusként leülhet a kispadra - a szakértők szerint erre a változatra van nagyobb esély. Ebben az esetben Pécsi a Liverpool-Crystal Palace meccsen először lesz tagja a keretnek.

Kölcsönadhatják Pécsi Ármint

A Liverpool hosszabb távon elsőszámú kapusként számít Pécsire, erről Bocsák Bence, Angliában élő magyar sportújságíró beszélt a Magyar Nemzetnek. Igaz, előtte még távozhat is, van esély arra, hogy a következő szezont kölcsönben máshol tölti a 21 éves játékos.