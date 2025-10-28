RETRO RÁDIÓ

Be se nevezték a meccsekre a Liverpool magyar kapusát, ez az oka

Újabb szintlépés előtt áll a Liverpool magyar kapusa. Pécsi Ármin tétmeccsen kispadra kerülhet.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.10.28. 16:15
Pécsi Ármin Liverpool FC kapus

Hetek óta be sem nevezik az U21-es csapat meccseire Liverpoolban Pécsi Ármint. A nyáron igazolt magyar kapusnak nem a teljesítményével van baj, hanem a felnőtteknél van szükség rá. Alisson Becker sérülése után ugyanis előrelépett harmadik számú kapusnak, s úgy is utazik mindenhova a csapattal, hogy a meccsekre nem nevezik be. Ez változhat meg szerdán, a Crystal Palace ellen a Ligakupában (20.45, Tv: Match4), eljöhet a nagy nap, amikor ott lesz a keretben Pécsi.

Pécsi Ármin felkészülési meccsen védett már a Poolban
Pécsi Ármin felkészülési meccsen védett már a Poolban Fotó: Nick Taylor/Liverpool FC

Az már eldőlt, hogy a Palace ellen Freddie Woodman lesz a Pool kapusa a Ligakupában. Ő is a nyáron érkezett, eddig nem kapott lehetőséget a nagyoknál, csak a kispadra fért oda. Nagy kérdés, hogyan gondolkozik a szakvezetés Giorgi Mamardasviliről: ha a grúz játékost mindenképpen pihentetik, akkor Pécsi Ármin cserekapusként leülhet a kispadra - a szakértők szerint erre a változatra van nagyobb esély. Ebben az esetben Pécsi a Liverpool-Crystal Palace meccsen először lesz tagja a keretnek.

Kölcsönadhatják Pécsi Ármint

A Liverpool hosszabb távon elsőszámú kapusként számít Pécsire, erről Bocsák Bence, Angliában élő magyar sportújságíró beszélt a Magyar Nemzetnek. Igaz, előtte még távozhat is, van esély arra, hogy a következő szezont kölcsönben máshol tölti a 21 éves játékos.

Premier League-lázban ég az ország!

A magyar futballrajongók különösen izgatottak fordulóról fordulóra, hiszen Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is a címvédő Liverpool keretének tagjaként rendszerint pályára lép. A Premier League a világ egyik legnézettebb bajnoksága, és a vörösök minden meccse igazi futballünnepnek ígérkezik. A magyar játékosok szereplése külön plusz izgalmat hoz. Érdemes követni és akár megtenni a tippjeinket is!
Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt!

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu