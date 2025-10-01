Óriási esélyt kaphat a Liverpool magyar kapusa a Chelsea ellen

Alisson Becker sérülése a Liverpool számára hatalmas érvágást jelent, de lehetőséget teremthet arra, hogy Pécsi Ármin közelebb kerüljön a Premier League-meccskerethez. A 31 éves brazil válogatott kapus a Galatasaray-Liverpool Bajnokok Ligája-találkozó első félidejében combhajlító-sérülést szenvedett, és sántikálva hagyta el a pályát. Helyére a nyáron szerződtetett Giorgi Mamardashvili állt be, aki végigvédte a második félidőt, és a szombati (18.30, tv: Spíler 1) Chelsea elleni londoni rangadón Pécsi Ármin és Freddie Woodman vívhat "csatát" a tartalékpozícióért.

Allison Becker megsérült a Galatasaray-Liverpool Bajnokok-ligája mérkőzésen, ami lehetőséget ad Pécsi Árminnak, hogy bekerüljön a Chelsea elleni keretbe Fotó: Liverpool FC

Arne Slot vezetőedző a mérkőzés után nyíltan beszélt arról, hogy Alisson kihagyja a Chelsea elleni londoni rangadót:



Ha valaki ilyen körülmények között megy le a pályáról, az sosem jó jel. Biztosan nem fog játszani szombaton

- fogalmazott a holland tréner.

A szakember hozzátette:

Amikor visszafutott, érezte, hogy valami nincs rendben. Nem tudom pontosan, mi történt, nem vagyok orvos. De amikor egy játékos sprint közben fájdalmat érez és a földre rogy, az szinte mindig komoly bajt jelent. A mi játékosaink nem színészkednek, ha valaki a földön marad, az általában azt jelenti, hogy folytatni sem tudja.

A Liverpool számára ez azért is különösen érzékeny veszteség, mert a támadósorból Hugo Ekitike játéka is kérdéses kisebb sérülés miatt. Így a londoni mérkőzés nemcsak a védelem, hanem a támadószekció számára is komoly kihívást tartogat - írta az Origo.

Chelsea-Liverpool: Pécsi Ármin esélyt kaphat

Alisson távollétében Mamardashvili lesz az első számú választás a kapuban, de a tartalékja kérdéses. Slot a nyáron igazolt magyar kapus, Pécsi Ármin és a klub harmadik számú hálóőre, Freddie Woodman közül választja ki a Chelsea elleni cserekapust. Ez pedig akár a fiatal magyar számára is újabb lépcsőfokot jelenthet a Liverpoolnál. Pécsi eddig a Liverpool U21-es csapatában öt meccsen védett, ebből négyszer kikaptak, és csak egy mérkőzést nyertek meg.