Szoboszlait hazaküldték Magyarországra: csúnyán átverték – Videó

Két videofelvétel is terjed róla a közösségi médiában. Szoboszlai Dominik megalázó helyzetbe került Párizsban.

Szerző: MM
Létrehozva: 2026.04.09. 19:00
szoboszlai dominik Bajnokok Ligája liverpool PSG

Arra már láttunk példát ebben a futballszezonban, hogy a Liverpool csapata alárendelt szerepet játszott egy mérkőzésen – de annyira talán még nem, mint a Paris Saint-Germain vendégeként játszott, szerdai Bajnokok Ligája-negyeddöntőn. A szerencsésen kétgólos vereséggel megúszott odavágón a társaihoz hasonlóan Szoboszlai Dominiknak sem ment a játék (Arne Slot vezetőedző a 78. percben cserélte le magyar sztárját), ráadásul kétszer is látványosan túljártak az eszén a BL-címvédő francia sztárcsapat labdarúgói.

Ezúttal Szoboszlai Dominiknak sem sikerült kitűnnie a gyenge Liverpoolból (Fotó: Eurasia Sport Images)

Először Jeremie Frimpong beadása után, a második hullámban érkezve lőtt volna kapura Szoboszlai, csakhogy az előnyösebb helyzetben lévő Warren Zaire-Emery egy finom bokamozdulattal átverte, a magyar középpályás pedig métereken át térden csúszott a lendülettől:

Ez brutális, Zaire-Emery hazaküldte Szoboszlait Magyarországig;

„Megcsináltatta vele, hogy gólörömöt idéző térden csúszást mutasson be”;

„Szoboszlai Párizsból az Anfieldig csúszott” – sorjáznak a gúnyos hozzászólások.

Szoboszlai Dominik ráfázott a letámadásra

Egy másik szituációban pedig az első PSG-gólt szerző Désiré Doué ellenében fázott rá Szoboszlai arra, hogy igyekezett agresszív letámadással labdát szerezni tőle: 

„Szoboszlai a saját kárán tanulta meg, hogy Douéra nem szabad nyomást gyakorolni” – fűzték hozzá kárörvendően.

A BL-negyeddöntő visszavágóját jövő kedden rendezik az Anfielden, a Liverpool addig szombaton (18.30, tv: Spíler 1) a Fulhamet fogadja ugyanott, az angol Premier League 32. fordulójában.

A két esetből már egy TikTok-videó is készült

@theutdtrey Bro got cooked😂 #liverpool #psg #championsleague #fyp #utdtrey ♬ original sound - Song Lyrics

 

A PSG-Liverpool (2-0) meccs összefoglalója:

