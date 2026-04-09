Szoboszlait hazaküldték Magyarországra: csúnyán átverték – Videó

Arra már láttunk példát ebben a futballszezonban, hogy a Liverpool csapata alárendelt szerepet játszott egy mérkőzésen – de annyira talán még nem, mint a Paris Saint-Germain vendégeként játszott, szerdai Bajnokok Ligája-negyeddöntőn. A szerencsésen kétgólos vereséggel megúszott odavágón a társaihoz hasonlóan Szoboszlai Dominiknak sem ment a játék (Arne Slot vezetőedző a 78. percben cserélte le magyar sztárját), ráadásul kétszer is látványosan túljártak az eszén a BL-címvédő francia sztárcsapat labdarúgói.

Ezúttal Szoboszlai Dominiknak sem sikerült kitűnnie a gyenge Liverpoolból (Fotó: Eurasia Sport Images)

Először Jeremie Frimpong beadása után, a második hullámban érkezve lőtt volna kapura Szoboszlai, csakhogy az előnyösebb helyzetben lévő Warren Zaire-Emery egy finom bokamozdulattal átverte, a magyar középpályás pedig métereken át térden csúszott a lendülettől:

Ez brutális, Zaire-Emery hazaküldte Szoboszlait Magyarországig;

„Megcsináltatta vele, hogy gólörömöt idéző térden csúszást mutasson be”;

„Szoboszlai Párizsból az Anfieldig csúszott” – sorjáznak a gúnyos hozzászólások.

Szoboszlai Dominik ráfázott a letámadásra

Egy másik szituációban pedig az első PSG-gólt szerző Désiré Doué ellenében fázott rá Szoboszlai arra, hogy igyekezett agresszív letámadással labdát szerezni tőle:

„Szoboszlai a saját kárán tanulta meg, hogy Douéra nem szabad nyomást gyakorolni” – fűzték hozzá kárörvendően.

A BL-negyeddöntő visszavágóját jövő kedden rendezik az Anfielden, a Liverpool addig szombaton (18.30, tv: Spíler 1) a Fulhamet fogadja ugyanott, az angol Premier League 32. fordulójában.