Szoboszlait hazaküldték Magyarországra: csúnyán átverték – Videó
Két videofelvétel is terjed róla a közösségi médiában. Szoboszlai Dominik megalázó helyzetbe került Párizsban.
Arra már láttunk példát ebben a futballszezonban, hogy a Liverpool csapata alárendelt szerepet játszott egy mérkőzésen – de annyira talán még nem, mint a Paris Saint-Germain vendégeként játszott, szerdai Bajnokok Ligája-negyeddöntőn. A szerencsésen kétgólos vereséggel megúszott odavágón a társaihoz hasonlóan Szoboszlai Dominiknak sem ment a játék (Arne Slot vezetőedző a 78. percben cserélte le magyar sztárját), ráadásul kétszer is látványosan túljártak az eszén a BL-címvédő francia sztárcsapat labdarúgói.
Először Jeremie Frimpong beadása után, a második hullámban érkezve lőtt volna kapura Szoboszlai, csakhogy az előnyösebb helyzetben lévő Warren Zaire-Emery egy finom bokamozdulattal átverte, a magyar középpályás pedig métereken át térden csúszott a lendülettől:
Ez brutális, Zaire-Emery hazaküldte Szoboszlait Magyarországig;
„Megcsináltatta vele, hogy gólörömöt idéző térden csúszást mutasson be”;
„Szoboszlai Párizsból az Anfieldig csúszott” – sorjáznak a gúnyos hozzászólások.
Szoboszlai Dominik ráfázott a letámadásra
Egy másik szituációban pedig az első PSG-gólt szerző Désiré Doué ellenében fázott rá Szoboszlai arra, hogy igyekezett agresszív letámadással labdát szerezni tőle:
„Szoboszlai a saját kárán tanulta meg, hogy Douéra nem szabad nyomást gyakorolni” – fűzték hozzá kárörvendően.
A BL-negyeddöntő visszavágóját jövő kedden rendezik az Anfielden, a Liverpool addig szombaton (18.30, tv: Spíler 1) a Fulhamet fogadja ugyanott, az angol Premier League 32. fordulójában.
A két esetből már egy TikTok-videó is készült
A PSG-Liverpool (2-0) meccs összefoglalója:
