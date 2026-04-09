Szerencsét emleget Arne Slot a PSG elleni meccs után

"Csak" 2-0-ra kaptak ki. Arne Slot vezetőedző szerint szerencséjük volt a PSG-Liverpool BL-meccsen.

Szerző: B.
Létrehozva: 2026.04.09. 05:45
Liverpool Bajnokok Ligája PSG

Arne Slot vezetőedző nem kertelt a PSG-Liverpool Bajnokok Ligája-mérkőzés után. Csapata 2-0-ás vereséget szenvedett a legrangosabb európai kupasorozat negyeddöntőjének első találkozóján, de a holland szakember szerint szerencsésnek mondhatják magukat, hogy nem alakult ki nagyobb különbség a jövő heti visszavágóra. Virgil van Dijk csapatkapitány pedig úgy fogalmazott, kemény munka volt a szerdai.

Fotó: Anadolu / Getty Images

Azt hiszem, szerencsésnek mondhatjuk magunkat, hogy csak 2-0-ra kaptunk ki, mert az ellenfélnek több helyzete volt

– nyilatkozta a lefújás után a TNT Sportsnak Arne Slot, aki úgy gondolja, így még maradt esélyük a továbbjutásra. A holland szakember elmondta, sokkal több helyzetet szerettek volna kialakítani. A Liverpoolnak ugyanis nem volt kaput eltaláló lövése.

Virgil van Dijk úgy fogalmazott, számítottak rá, hogy nehéz dolguk lesz a PSG ellen, és ez így is történt.

Nagyon sokat védekeztünk a tizenhatoson belül. Sajnos az első gól egy megpattanó lövés volt

– mondta a csapatkapitány. Hozzátette, a jövő heti visszavágón sokkal jobban kell teljesíteniük, főleg a labdabirtoklás terén. A Liverpoolnál ugyanis mindössze 26 százalékban volt a labda Párizsban.

A szurkolóink ​​nagy szerepet játszhatnak a visszavágón. Ők alkotják a klub gerincét, és remélhetőleg ott lesznek mellettünk.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
