"Könnyű beszélni" - Arne Slot súlyos liverpooli problémákat emlegetett

A mélypont után jöhet a feltámadás a Bajnokok Ligájában. Arne Slot vezetőedző a kupabúcsú után a PSG-Liverpool meccsről beszélt.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.04.07. 20:49
Óriási vereség után próbál helyt állni a Liverpool a Bajnokok Ligájában. A gárda az FA-kupában 4-0-ra kapott ki a Manchester City otthonában, így már csak a Bajnokok Ligájában alkothat nagyot Arne Slot csapata. A feladat nem egyszerű, a negyeddöntőben a BL címvédője vár Szoboszlai Dominikékra. A PSG-Liverpool meccsen a Vörösöknek újra a legjobb arcukat kell, hogy mutassák.

Arne Slot bizakodó a PSG-Liverpool meccs előtt Fotó: Adam Davy - PA Images

Arne Slot a párizsi találkozót felvezető sajtótájékoztatón arról beszélt, Manchesterben súlyos problémákat látott, de ezt egymás között kell megoldaniuk.

"Persze, hogy beszélgettünk, de a téma az öltöző falain belül marad. A Liverpool arról is híres, hogy a bajban mutatja meg, mire képes"

- fogalmazott a holland szakvezető Franciaországban.

Slot szerint csapata megmutatta, hogy képes rövid időn belül nagyot javulni.

Legutóbb a Galatasaray ellen kikaptunk 1-0-ra, mindenki féltett minket. A visszavágón talán idei legjobb játékunkat nyújtottuk, s 4-0-ra győztünk. Erre van szükségünk most is. Beszélni persze lehet, de könnyű beszélni, a pályán kell megmutatni, mennyire összetartó, erős csapat vagyunk

- véli a holland szakember.

PSG-Liverpool: Szoboszlai helye kérdéses

Azt még egyelőre nem tudni, a gárda magyar játékosa melyik poszton szerepekhet Párizsban. Ahogy az már többször megesett a szezonban, nem kizárt, hogy a középpályás ezúttal is jobbhátvéd lesz. 

 

