Ez egyre rosszabb! A Liverpool kapitánya súlyos öltözői problémáról beszél

Súlyos vereséggel esett ki a Liverpool az FA-Kupából. A csapatkapitány, Virgil van Dijk szerint hiányzik az összetartás, a csapategység, ami komoly problémát sejtet.

Szerző: CHI
Létrehozva: 2026.04.05.
Virgil van Dijk elismeri, hogy a Liverpool feladta a harcot a Manchester City elleni, FA-kupa-negyeddöntőbeli vereség során, és a csapat nem mutatja azt az összetartást, amelyre szükség lenne a szezon megmentéséhez. A tavalyi döntős Manchester City 4-0-ra legyőzte szombaton kora délután a Szoboszlai Dominikkal és Kerkez Milossal felálló Liverpoolt egy egyoldalú meccsen, ahol a Vörösök újabb csalódást okoztak.

Virgil van Dijk szerint nincs összetartás 
Van Dijk őszintén értékelte a szombati borzalmas teljesítményt, azt mondta, nincs összetartás a csapaton belül, miközben bocsánatot kért a Liverpool-szurkolóktól, akik közül sokan már jóval a mérkőzés vége előtt elhagyták a stadiont. Ha valóban nincs összetartás, egység, akkor a probléma súlyosabb, mint a drukkerek hitték, és öltözői gondnak tűnik...

Virgil van Dijk bocsánatot kért

Ebben a szezonban már sokszor előfordult, hogy reménykedtem, de aztán nem tudtuk tovább építeni a teljesítményünket. A második félidőben nem tudtuk tartani az intenzitást, a párharcokat sem nyertük meg, nehéz volt, a 4-0-s vereség pedig nagyon kemény. Unom már, hogy mindig ugyanazt ismételgetem? 100%-ig, természetesen. Megértem a szurkolók frusztrációját is. Nyilvánvalóan azzal a szándékkal jössz ki az öltözőből a félidő után, hogy gólt szerezz, 2-1-re faragd a hátrányt, és megfordítsd a mérkőzést, de az ellenkezője történt, és 3-0-ról visszajönni nyilvánvalóan nagyon nehéz. De nem szabad feladni, és talán most ez történt... Bevallom, jelenleg mentálisan nagyon nehéz. Szerencsém volt, hogy ennyi éven át a Liverpoolban játszhattam, és a legfontosabb mindig az összetartás volt. Most nyilvánvalóan egy kis átmeneti időszakban vagyunk, így meg kell találnunk ezt az összetartást. Még mindig nehéz háromnaponta teljesíteni, ha nem állandó az összetartás a pályán. Próbálom kitalálni, hogyan fordíthatnánk meg a helyzetet, de a szezon közel 75%-ában ezzel küzdünk már. Nehéz ezt elfogadni, és mindenkinek szembe kell néznie önmagával. Magam nevében beszélek, de jelenleg mentálisan nehéz ezt elfogadni. Már beszéltünk erről az öltözőben, ez rajtunk múlik. A szurkolók ott voltak, hogy támogassanak minket, és csak bocsánatot tudok kérni tőlük azért, amit mutattunk, különösen a második félidőben

– fogalmazott Van Dijk.

A Liverpool legközelebb szerdán lép pályára, a Bajnokok Ligája negyeddöntőjének első meccsén a Paris Saint-Germain otthonában szerepel.

 

