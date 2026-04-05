Ez egyre rosszabb! A Liverpool kapitánya súlyos öltözői problémáról beszél

Ebben a szezonban már sokszor előfordult, hogy reménykedtem, de aztán nem tudtuk tovább építeni a teljesítményünket. A második félidőben nem tudtuk tartani az intenzitást, a párharcokat sem nyertük meg, nehéz volt, a 4-0-s vereség pedig nagyon kemény. Unom már, hogy mindig ugyanazt ismételgetem? 100%-ig, természetesen. Megértem a szurkolók frusztrációját is. Nyilvánvalóan azzal a szándékkal jössz ki az öltözőből a félidő után, hogy gólt szerezz, 2-1-re faragd a hátrányt, és megfordítsd a mérkőzést, de az ellenkezője történt, és 3-0-ról visszajönni nyilvánvalóan nagyon nehéz. De nem szabad feladni, és talán most ez történt... Bevallom, jelenleg mentálisan nagyon nehéz. Szerencsém volt, hogy ennyi éven át a Liverpoolban játszhattam, és a legfontosabb mindig az összetartás volt. Most nyilvánvalóan egy kis átmeneti időszakban vagyunk, így meg kell találnunk ezt az összetartást. Még mindig nehéz háromnaponta teljesíteni, ha nem állandó az összetartás a pályán. Próbálom kitalálni, hogyan fordíthatnánk meg a helyzetet, de a szezon közel 75%-ában ezzel küzdünk már. Nehéz ezt elfogadni, és mindenkinek szembe kell néznie önmagával. Magam nevében beszélek, de jelenleg mentálisan nehéz ezt elfogadni. Már beszéltünk erről az öltözőben, ez rajtunk múlik. A szurkolók ott voltak, hogy támogassanak minket, és csak bocsánatot tudok kérni tőlük azért, amit mutattunk, különösen a második félidőben