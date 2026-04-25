„Nálam ez elvi kérdés” – korábbi edzője oda szúrt a Fradinak, ahol a legjobban fáj

A Ferencváros és az ETO FC korábbi vezetőedzője, Csank János szerint jelenleg győriek játsszák a legjobb futballt a hazai mezőnyben. Mint ismert, az NB I-es listavezető múlt vasárnap 1-0-ra legyőzte a címvédő FTC-t, így három fordulóval a szezon vége előtt három pont az előnye.

Fotó: Mészáros János / Új Néplap

Csank János: A Győr játssza a legjobb futballt

Hideg fejjel nézem a meccseket, mert mindkét csapatnak voltam edzője, úgyhogy nem is szurkolhatnék az egyiknek, vagy a másiknak. Nálam ez elvi kérdés, de azt mondom, hogy a Győr játssza a legjobb futballt

– fogalmazott a IX. Kárpát-medencei Veterán Labdarúgó Találkozón az MTI-nek Csank János.

Az egykori szövetségi kapitány szerint bár a sorsolás is győriek mellett szól – a Ferencváros a Paksot és a Zalaegerszeget fogadja, illetve Újpestre látogat, az ETO pedig a már biztos kieső Diósgyőrt látja vendégül, illetve a bronzéremre hajtó Debrecen és a Kisvárda otthonában szerepel –, mégis úgy érzi, még nem dőlt el a bajnoki címért zajló versenyfutás.

Kíváncsi vagyok, ki bírja majd jobban idegekkel

– mondta a két csapat korábbi edzője.

A Fradi és a Győr szerdán a Magyar Kupa elődöntőjében is találkozott egymással, és 2-2-es döntetlent követően tizenegyespárbajban a Ferencváros jutott tovább.

Nagyon megleptek, sőt megdöbbentettek a gyatra tizenegyesrúgások. Ez döntő hiba volt, mert ha csak egy kicsit jobbak, akkor megnyerték volna

– utalt a három elrontott győri lövésre Csank János, aki a Magyar Kupa-döntőben is semleges marad majd, hiszen az FTC ellenfelét, a Zalaegerszeget szintén irányította korábban.