„Nálam ez elvi kérdés” – korábbi edzője oda szúrt a Fradinak, ahol a legjobban fáj

A két csapat korábbi vezetőedzője szerint még nem dőlt el a bajnoki címért folytatott versenyfutás. Csank János viszont kijelentette: az ETO FC Győr jobb focit játszik a Ferencvárosnál.

Szerző: B.
Létrehozva: 2026.04.25. 15:40
Csank János ETO FC Győr Fradi

A Ferencváros és az ETO FC korábbi vezetőedzője, Csank János szerint jelenleg győriek játsszák a legjobb futballt a hazai mezőnyben. Mint ismert, az NB I-es listavezető múlt vasárnap 1-0-ra legyőzte a címvédő FTC-t, így három fordulóval a szezon vége előtt három pont az előnye.

Csank János a Ferencváros és az ETO FC korábbi vezetőedzője
Csank János vélemény szerint az ETO FC Győr jobb focit játszik a Ferencvárosnál
Fotó: Mészáros János / Új Néplap

Csank János: A Győr játssza a legjobb futballt

Hideg fejjel nézem a meccseket, mert mindkét csapatnak voltam edzője, úgyhogy nem is szurkolhatnék az egyiknek, vagy a másiknak. Nálam ez elvi kérdés, de azt mondom, hogy a Győr játssza a legjobb futballt

– fogalmazott a IX. Kárpát-medencei Veterán Labdarúgó Találkozón az MTI-nek Csank János.

Az egykori szövetségi kapitány szerint bár a sorsolás is győriek mellett szól – a Ferencváros a Paksot és a Zalaegerszeget fogadja, illetve Újpestre látogat, az ETO pedig a már biztos kieső Diósgyőrt látja vendégül, illetve a bronzéremre hajtó Debrecen és a Kisvárda otthonában szerepel –, mégis úgy érzi, még nem dőlt el a bajnoki címért zajló versenyfutás.

Kíváncsi vagyok, ki bírja majd jobban idegekkel

–  mondta a két csapat korábbi edzője.

A Fradi és a Győr szerdán a Magyar Kupa elődöntőjében is találkozott egymással, és 2-2-es döntetlent követően tizenegyespárbajban a Ferencváros jutott tovább.

Nagyon megleptek, sőt megdöbbentettek a gyatra tizenegyesrúgások. Ez döntő hiba volt, mert ha csak egy kicsit jobbak, akkor megnyerték volna

– utalt a három elrontott győri lövésre Csank János, aki a Magyar Kupa-döntőben is semleges marad majd, hiszen az FTC ellenfelét, a Zalaegerszeget szintén irányította korábban.

Ha kifognak egy jó napot – amilyet mostanában gyakran szoktak – akkor húzós lehet, mert nagyon nehéz megfogni őket. Szerintem az FTC legyűri őket, de meg kell dolgoznia érte. Csalódnék, ha könnyen nyernének, mert a Győrhöz hasonlóan a Zalaegerszeg is nagyon jó futballt játszott.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
