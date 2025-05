Újra megjelent a rejtélyes koporsó a Nyugati téri aluljárónál - vérfagyasztó oka van

Aki Budapesten él, már megszokhatta, hogy néha különös dolgok is történnek a főváros utcáin: előfordult, hogy nyávogó Pókember „szórakoztatta” az utasokat egy villamoson, máskor pedig varjúember táncolt a Nyugatinál, vagy épp rémisztő sikolymaszkosok lepték el a környéket. 2024 óta pedig egy különös rejtély foglalkoztatja az ország legforgalmasabb pályaudvarának utasait: mégis miért került oda egy hátborzongató koporsó? Mutatjuk a legérdekesebb teóriákat!

Különös teóriák születtek arról, mégis hogyan került a Nyugatihoz, a különös koporsó / Képünk illusztráció: Unsplash

Visszatért a koporsó?

Valósággal felrobbantotta a Facebookot egy fotó, ami még most is kering a Meta-birodalom berkeiben: tavaly tavasszal 4 furcsa ruhás alak egy koporsót cipelt a Nyugatinál. A koporsóról készült fotót most újra megosztották egy Facebook-csoportban és ahogy akkor, úgy most is sokan elkerekedett szemmel nézték a képet. Tényleg visszatért a koporsó?

Nem, nincs újra ott a koporsó a Nyugatinál, a Metropol úgy tudja, csupán a közösségi médiában a korábbi fotó kezdett futótűzként terjedni. A képen az látszik, ahogy a koporsó a metrómegállónál árválkodott. Az újraosztott tavalyi fotót több mint félmillióan látták már, és sokak agytekervényeit megmozgatta. Mégis miért, hogyan került akkor a főváros kellős közepére egy koporsó? - ezt találgatták az egyik Facebook-csoportban.

A kép láttán volt, akit a víz is levert, mások viszont jót derültek rajta.

„Akkor ő kért múltkor cigit! Azt mondta, hogy már vagy ezer éve nem gyújtott rá" – viccelődött Erika, a fotó alatti hozzászólásában. Egy teória szerint Drakula váltott jegyet egy vonatra, de peches volt: a vámpírok őse elszámolta magát és a napfény utolérte, ezért kénytelen volt búvóhelyre menjen – nehogy szénné égjen a napfénytől. A vicces teória szerint csak ezért bújhatott el a koporsójában az aluljáró forgalmas pontján.

Más szerint viszont nem volt ott semmi látnivaló. „Ez teljesen hozzátartozik a nyugati aluljáró feelinghez. Szerintem ott semmi nem lehet meglepő”- írta nevető emojikkal Diána.

Egy Szűcs nevű kommentelő volt, akinek talán a legjobban beindította a fantáziáját a koporsós kép – ő egy horrorfilm címét költötte hozzá:

Végső állomás 6: Nyugati pályaudvar, avagy Hogyan rohanj a Weste(n)dbe!

- jegyezte meg a férfi.