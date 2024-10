Rémisztő sikolymaszkosok veszik be Budapestet – Csak Viola ismeri szörnyű titkukat - Fotó

Sokféleképpen várják az emberek, hogy végre eljöjjön a Halloween. Ki tököt farag, ki a legmenőbb jelmezét veszi elő, más már az otthoni dekort tűzi fel az otthonára. Madarász Viola pedig tenyerét dörzsölve várja, hogy végre leakassza a fogasról a horror klasszikus, a Sikoly-filmek gonoszát, Szellempofa jelmezét. A ceglédi nő évek óta készít videókat a TikTok-oldalára, hogy fekete humorral nevettesse meg az embereket: udvaron grillező Szellempofa, egyedül táncoló Jason Voorhees ( a Péntek 13 című horrorfilm gyilkosa) – sokféle vicces helyzetben bújik a karakterek bőrébe.

Viola ismert horrorfilmes karakterek jelmezét szokta magára venni. Halloween idején nagy durranásra készül Fotó: Olvasói

Halloween horrorkarakterekkel

Ahogy eddig minden évben, idén is nagy durranásra készül: újra Budapest utcáira látogat és magával viszi a gyilkos karakterek jelmezeit is! A fiatal nő időnként sikolymaszkban szokott a fővárosban sétálni, és riogatja az embereket a társaival. Az ollókezű Freddye Kruger, a Halloween-filmek gyilkosa, Michael Myers és még sok más rémisztő horrorkarakter jelmezét őrzi a szekrénye, és ahogy a Halloween Budapesten is lázba hozza az embereket, ő úgy indul útnak, hogy szórakoztassa őket.

Szellempofa lepte meg az utasokat a vonaton Fotó: Metropol olvasó

A Kyloween TikTok-oldalán több videójával is beharangozta már október végén, hogy hamarosan érkezik: nemcsak az utcákon, de vonaton, pályaudvarokon is feltűnik.

„Egyik nap mentünk haza Budapestről, és jött a felismerés! Mondtam magamnak, milyen vicces lenne, ha az elinduló vonaton Szellempofa az ablakból integetne a peronon állóknak. Utána az egyik utas nevetett rajtunk és poénból megkérdezte, hogy na, a jegyünket is te fogod megnézni? Csináltunk néhány videót, ahogy berontok Szellempofaként az egyik fülkébe, és integetek a vonatról. Nagyon szerették az utasok!” - árulta el a Metropolnak Viola, honnan jött az ötlet, hogy Halloweenra is vonatra szállnak az ismert gyilkosok.

Halloween alkalmából vonatra száll Viola, ám ezúttal nem Szellempofaként Fotó: Metropol olvasó

„Michael Myers bőrébe bújok”

Viola azt tervezi, a legmenőbb jelmezeit veszi majd elő a barátaival és riogatják az embereket.

Bevesszük a város! Este hattól éjfélig bárhol feltűnhetünk! Ha valaki fotózkodni akar, egy kicsit borzongani, akkor megtalál minket

– folytatta nevetve, hozzátéve: